حظر الحكومة الأمريكية لشركة Huawei قد يكلف الشركات الأمريكية 11 مليار دولار على مستوى العائدات

فاطمة أيت طالب - دبي - الحظر المفروض على شركة Huawei من قبل الحكومة الأمريكية يعني أن الشركة الصينية لن تكون قادرة على شراء أو التعامل مع الشركات الأمريكية. بينما سيكون لهذا بلا شك تأثير كبير على Huawei، فيبدو أنه سيكون هناك أيضًا تأثير كبير على الشركات الأمريكية التي إعتادت Huawei التعامل معها.

ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من وكالة الأنباء رويترز، فقد قُدر أن قرار إدراج شركة Huawei في القائمة السوداء يمكن أن يؤدي إلى خسارة الشركات الأمريكية لما يصل إلى 11 مليار دولار أمريكي في أعمالها، وهو مبلغ كبير من المال بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بشركة واحدة. ويقال بأن شركة Huawei أنفقت ما يصل إلى 70 مليار دولار أمريكي في العام 2018 لشراء المكونات، وكانت قد أنفقت 11 مليار دولار أمريكي منها لشراء المكونات من الشركات الأمريكية مثل Qualcomm و Intel و Micro، على سبيل المثال لا الحصر.

Advertisements

كما أنه ليس من المستغرب أنه نتيجة لذلك، ترغب شركات مثل Qualcomm في مواصلة التعامل مع شركة Huawei على الرغم من الحظر. ويزعم تقرير صدر مؤخرًا أن شركة Qualcomm تريد الإستمرار في شحن المكونات لشركة Huawei من أجل أجهزتها ذائعة الصيت، مثل الهواتف الذكية والساعات الذكية.

ووفقا لنائب رئيس السياسة العالمية في رابطة صناعة أشباه الموصلات، السيد Jimmy Goodrich، فقد صرح بالقول : ” بالنسبة للتقنيات التي لا تتعلق بالأمن القومي، فيبدو أنه لا يجب أن تدخل في نطاق الحظر. وقد نقلنا هذه النظرية إلى الحكومة “. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن القائمة السوداء تمنع شركة Huawei من التعامل مع الشركات الأمريكية والعكس بالعكس، فيمكن أن تكون هناك إستثناءات يتم الحصول عليها بإذن صريح، لذلك فمن الممكن أن تواصل شركة Huawei التعامل مع الشركات الأمريكية في بعض القطاعات مثل قطاع الهواتف الذكية، على الرغم من أن الأمر يبدو مستبعدًا في الظرفية الراهنة.