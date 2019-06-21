Oppo ستقوم بإستعراض كاميرتها الأمامية المدمجة أسفل الشاشة للهواتف الذكية في اليوم 26 يونيو

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الشهر، قامت شركة Oppo بالتشويق لكاميرا أمامية مدمجة أسفل الشاشة في حساباتها الخاصة على مختلف الشبكات الإجتماعية. هذه التقنية الجديدة ستسمح للشركة الصينية بالتخلص من القطوع والثقوب في شاشات هواتفها الذكية المستقبلية، فضلا عن التخلص من الكاميرات الأمامية المنبثقة، كما أنها ستسمح لها أيضًا بإنشاء هواتف ذكية خالية من الإطار.

في اليوم 26 من شهر يونيو الجاري، ستقوم شركة Oppo بأخذ نموذج أولي إلى معرض Asian Mobile World Congress 2019 المقرر عقده في العاصمة الإقتصادية الصينية، شنغهاي، حيث سيتعرف الناس على التكنولوجيا الجديدة التي من شأنها أن تشكل المستقبل.

تم إرسال دعوة من الشركة إلى وسائل الإعلام الصينية، ويمكننا في هذه الدعوة رؤية الكاميرا الأمامية المدمجة أسفل الشاشة بوضوح. وبالنسبة للعبارة في الأسفل، فهي تُترجم إلى ” المزيد من السطح “، مما يشير إلى حقيقة أن هذه التقنية ستسمح بتحرير المزيد من المساحة للشاشة من أجل الفيديوهات والصور ومختلف ملفات الميديا الأخرى.

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من المتوقع أن يبدأ الحدث في الساعة الثانية مساءً بالتوقيت المحلي في جناح Oppo. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن معرض Asian Mobile World Congress 2019 هو فرع مستقل من المؤتمر العالمي للجوال MWC الذي يتم عقده في شهر فبراير من كل عام بمدينة برشلونة الإسبانية. ويتم إستغلال معرض Asian Mobile World Congress 2019 من قبل الكثير من الشركات المصنعة في آسيا لعرض التقنيات الخاصة بها للعالم قبل جلبها إلى الأسواق.