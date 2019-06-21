إنفور تطلق حلولا برمجية جديدة لقطاع الفنادق لتبسيط عملية تحديد الأسعار

دبي - الخليج 365 :

أطلقت شركة إنفور، الرائدة في مجال توريد تطبيقات الأعمال المتخصصة والقائمة على السحابة، حلولاً برمجية جديدة لتحسين عمليات تحديد الأسعار ضمن قطاع الضيافة تحت اسم Hospitality Price Optimizer، والتي ستكون متوفرة خلال فترة الصيف الجاري. ويعتمد التطبيق الجديد الذي توفره إنفور على الحوسبة السحابية، وصُمم خصيصاً لمساعدة أصحاب الفنادق على اتخاذ قراراتهم الخاصة بتحديد الأسعار، إذ يتيح تحديد الأسعار المناسبة انطلاقاً من وجهة نظر نزلاء الفنادق، والمصادر التي يعتمدها النزيل وعمليات المقارنة التي يقوم بها قبل إجراء الحجز. كما يساعد التطبيق الجديد أصحاب الفنادق على اتخاذ قرارات أفضل وبسرعة أكبر، وتحديد أسعار الغرف المتوفرة لديهم بكل ثقة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى من الأرباح.

وفي هذا السياق قال جوناثان وود، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى إنفور: "استطاع فريق العمل في إنفور تحديد فجوة في قطاع الضيافة تتمثل في الحاجة إلى وجود أداة خاصة بتحديد الأسعار بالاعتماد على البيانات المستقاة من السوق، ولذلك قمنا في إنفور بتوظيف خبراتنا ومعرفتنا الواسعة في إدارة الإيرادات ضمن قطاع الضيافة لإطلاق التطبيق الجديد. وسعينا أيضاً إلى تعزيز القدرة على تحسين عمليات تحديد الأسعار وجعلها تلقائية ومتاحة لجميع الفنادق بكافة أحجامها، وذلك بغية المساعدة على زيادة الأرباح في قطاع الضيافة الذي يتسم بتنافسية عالية".

يواجه أصحاب الفنادق الكثير من التحديات في عملهم بشكل يومي، كما تواجه فرق العمل الخاصة بتحديد الأسعار متغيرات متقلبة للغاية الأمر الذي يخلق حالة عدم يقين بالنسبة لهم عند تحديد الأسعار. وهنا يأتي دور التطبيق الجديد من إنفور المتمثل في تقليص حالة عدم اليقين هذه، وذلك من خلال توفير إجابات واضحة قائمة بشكل أساسي على البيانات المستقاة من الأسواق للعديد من الأسئلة الهامة التي تدور في ذهن أصحاب الفنادق من قبيل: ما السعر المناسب الذي يجب أن نحدده للغرف المتوفرة لدينا؟ هل يجب أن نعتمد الأسعار ذاتها التي تعتمدها الفنادق المنافسة؟ هل هناك حرب أسعار في السوق؟ كيف يمكننا تحويل الحجوزات التي تتم عن طريق وكالات السفريات على شبكة الإنترنت إلى حجوزات مباشرة عن طريقنا؟ ما العلاقة التي تربط بين حجم الحجوزات لدينا وبين الأسعار التي توفرها الفنادق المنافسة؟