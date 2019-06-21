تقرير: 76 بالمئة من صانعي القرار وخبراء التقنية يؤكدون دور الحوسبة السحابية في دعم نمو القطاع

دبي - الخليج 365 :

في استطلاع للرأي أجرته شركة يوجوف وشمل 502 من صانعي القرار في قطاع تقنية المعلومات في دولة الإمارات، أشار أكثر من 76 بالمئة منهم إلى أن الحوسبة السحابية، ولا سيما السحابة العامّة، تلعب دوراً جوهرياً في دمج وتكامل تقنيات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات وتقنيات بلوك تشين وإنترنت الأشياء، لإحداث التحوّل المنشود في تجارب السكان والعملاء.

وأشادت شركة "إس إيه بي" المتخصصة بتقنية المعلومات، بالتحول الرقمي السريع الذي تتبناه دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام تقنيات المستقبل، حيث أطلقت العديد من المبادرات والخطط الطموحة مثل "استراتيجية دبي لإنترنت الأشياء" التي تمكن نمط الحياة الذكي بحلول العام 2021، و"استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية (بلوك تشين) 2021" التي تهدف إلى التحول بـخمسين بالمئة من المعاملات الحكومية إلى تقنيات البلوك تشين في العام 2021. و"استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي" التي تهدف إلى دعم الأداء الحكومي وتعزيز القيمة الاقتصادية ضمن تسعة من قطاعات الأعمال الرئيسية.

وفي إطار السعي لتحقيق هذا التحول الرقمي، تعمل المؤسسات في الإمارات العربية المتحدة على زيادة استثماراتها في تقنيات المستقبل. ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة "مايكرو ماركت مونيتور" للأبحاث فإن حجم سوق إنترنت الأشياء في الإمارات سيصل إلى قيمة 35 مليار دولار أمريكي في عام 2019. في حين أشارت دراسة حديثة لشركة "بي دبليو سي للأبحاث" أن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تدعم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بـ 96 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2030.

وقالت شركة "إس إيه بي" العالمية المتخصصة في تقنية المعلومات أن دمج وتكامل جميع تلك الحلول التقنية في منصة واحدة، يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية كبرى.

وأشار زكريا حلتوت، المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" في الإمارات، إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع صانعي القرار بقطاع تقنية المعلومات في الدولة، كانوا موافقين تماماً على أهمية الدور الذي تلعبه منصة السحابة العامّة في دمج تقنيات المستقبل وتكاملها، وتعزيز دور الابتكارات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات بلوك تشين وإنترنت الأشياء في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الأعمال والارتقاء بالحياة اليومية للأفراد، وقال: "تعمل شركة "إس إيه بي" عن كثب مع مؤسسات القطاع العام الإماراتي، مثل معرض إكسبو 2020 والأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي، لتتيح لها الخدمات الحكومية الآمنة والفورية، وتمكّنها من التنبؤ باحتياجات السكان ودعم الابتكارات الحضرية".

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وكانت شركة "إس إيه بي" أول شركة عالمية متخصصة في تطبيقات الأعمال، تتيح لعملائها الانتقال إلى مركز بيانات إس إيه بي السحابي الذي يقع داخل الدولة، ويُعدّ هذا المركز من الركائز الأساسية لخطة "إس إيه بي" المتواصلة حالياً لاستثمار 200 مليون دولار خلال خمس سنوات في الدولة.

كما أوضح زكريا حلتوت، أن دولة الإمارات شهدت مجموعة واسعة من المشاريع التجريبية، والكثير من المبادرات التي اعتمدت نماذج عمل قائمة على الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء. مشيراً إلى أهمية الخطوة التالية في هذا الإطار والمتمثلة بالتحوّل إلى حلول تقنيات المستقبل والتعريف بدورها الفعال في تلبية احتياجات الأعمال، وتقليص الازدحام، وتمكين الخدمات الفورية، والحصول على عقود عقارية رقمية آمنة محمية البيانات.

وتعتبر "إس إيه بي" شريكاً أولَ رسمياً للحلول البرمجية المبتكرة لمعرض إكسبو 2020، حيث ستعمل عبر منصة "إس فور هانا" S/4HANA الرقمية من "إس إيه بي"، كأساس لاستكشاف جميع الرؤى والأفكار المدعومة بالبيانات، ابتداء من تفضيلات الزوار ووصولاً إلى الاستدامة البيئية، بوجود أكثر من 25 مليون زائر متوقع إلى الحدث الاقتصادي العالمي.

وخلال الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي تمكنت التحليلات الفورية القائمة على السحابة من "إس إيه بي"، من تقديم رؤية تحليلية شاملة ساعدت في اتخاذ قرارات تنبؤية ساهمت بدورها في تحسين الخدمات المقدمة لأكثر من سبعة آلاف رياضي من 195 دولة.