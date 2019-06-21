يوتيوب تتيح تجربة مستحضرات التجميل باستخدام الواقع المعزز

نظرًا لأهمية تقنية الواقع المعزز في مجال التسويق، فإن الكثير من العلامات التجارية تتطلع إلى الاعتماد عليها من أجل توفير تجارب أكثر ثراءً للعملاء، وزيادة جاذبية منتجاتها للمستهلكين، وهذا أيضًا ما دفع شركة جوجل إلى تضمين هذه التقنية في بعض منتجاتها، وخدماتها.

أعلنت شركة جوجل خلال شهر مايو الماضي؛ عن جلب تقنية الواقع المعزز إلى (محرك البحث) Google Search، والتي تتيح لك عرض الكائنات الثلاثية الأبعاد، والتفاعل معها مباشرة من (محرك البحث)، ووضعها مباشرة في مساحتك الخاصة، مما يمنحك شعورًا بالحجم والتفاصيل، ويساعدتك في إنجاز المهام طوال يومك. وقامت أيضًا بتحديث منصة تطوير تطبيقات الواقع المعزز ARCore، لمساعدة المطورين في بناء تجارب مميزة للمستخدمين.

كما أعلنت خلال هذا الأسبوع عن جلب الواقع المعزز أيضًا على منصة (يوتيوب) YouTube، لعرض الإعلانات، وتعزيز تجربة المستخدمين.

يتطلع العديد من المستهلكين إلى صناع المحتوى على يوتيوب، للحصول على المساعدة عند اتخاذ قرار بشأن شراء منتجات جديدة، وتتعاون العلامات التجارية منذ فترة طويلة مع المؤثرين للتواصل مع العملاء، والآن يمكن للعلامات التجارية، والمؤثرين جعل هذه التجربة أكثر تخصيصًا وفائدة للمشاهدين بالاعتماد على أدوات الواقع المعزز.

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الميزة الجديدة تُسمى AR Beauty Try-On، وستتيح للفتيات والسيدات تجربة مستحضرات التجميل على وجههن باستخدام الواقع المعزز، أثناء متابعة مراجعات صناع المحتوى والمؤثّرين على يوتيوب، وقالت جوجل: “إنها اعتمدت على التعلم الآلي لضبط الخوارزمية، بحيث تُقدم عينات واقعية من المنتجات تعمل على مجموعة كاملة من درجات ألوان البشرة”.

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صُممت الميزة لاستخدامها في تجربة تقسيم الشاشة، بينما تشاهد السيدات مراجعات مستحضرات التجميل على منصة يوتيوب، حيث أثناء المشاهدة يمكن فتح الكاميرا الأمامية للوصول إلى مجموعة من الألوان لتجربة أحمر الشفاه على سبيل المثال، والنقر لتطبيقها على وجوههن أثناء تشغيل الفيديو أعلاه، كما ستقدم نصائح لاستخدام المنتجات المناسبة لهن.

تعد هذه الميزة حاليًا في مراحل التطوير، وتختبرها منصة يوتيوب من خلال منصة FameBit لإنشاء المحتوى والتسويق التابعة لجوجل، والتي من خلالها تتواصل العلامات التجارية، وصناع المحتوى، و(المؤثرون) Influencers على يوتيوب، ليقوموا بتسويق منتجاتهم من خلال رعاية مدفوعة paid sponsorships.

وتعتبر شركة (ماك للمستحضرات التجميلية) M.A.C Cosmetics؛ هي العلامة التجارية الأولى التي تطلق حملة AR Beauty Try-On، لتتيح للعملاء تجربة منتجاتها.

وقد قالت جوجل في منشور عبر مدونتها: “إنها اختبرت هذه الميزة في وقت سابق من هذا العام مع العديد من العلامات التجارية لمستحضرات التجميل، ووجدت أن 30% من المشاهدين قاموا بتفعيل تجربة المواقع المعزز حينما كانت متاحة في تطبيق يوتيوب على أجهزة (آي أو إس)، كما أمضوا أكثر من 80 ثانيةً في المتوسط في محاولات لتجربة أحمر الشفاه فعليًا”.

تخضع ميزة AR Beauty Try-On حاليًا للتطوير، وأعلنت الشركة عن أنها ستكون متاحة للعلامات التجارية، والمعلنين خلال هذا الصيف، لمساعدتهم في جعل المحتوى أكثر جاذبية وفعالية لتشجيع قرارات الشراء.

ومع ذلك؛ فإن جوجل ليست وحدها في هذا السوق، وسيتعين عليها مواجهة الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها تطبيق شركة (لوريال) L’Oreal الفرنسية لمستحضرات التجميل، وتطبيق YouCam makeup، الموجودين بالفعل في السوق، ويتمتعان بشعبية كبيرة.