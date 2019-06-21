فيفو تعلن عن أسرع تقنية لشحن الهواتف باستطاعة 120 واطًا

كشفت شركة (فيفو) Vivo الصينية اليوم الخميس عن تقنية جديدة للشحن السريع باستطاعة فائقة تبلغ 120 واطًا، وهي التقنية الأسرع حتى الآن في الحرب الدائرة بين الشركات الصينية؛ التي تتنافس في تقديم أسرع تقنية للشحن.

وأعلنت فيفو – الشركة الثورية التي كانت خلال السنوات الماضية سباقة إلى معظم التقنيات الجديدة في الهواتف الذكية – عن تقنيتها الجديدة Super FlashCharge 120W، ولكنها لم تكشف عن تفاصيلها التقنية.

وقالت الشركة: إن التقنية قادرة على شحن بطارية باستطاعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة خلال 13 دقيقة فقط. ونشر مسؤول في الشركة مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو) Weibo، وفيه يظهر هاتف يُشحن بالتقنية الجديدة، وقد ارتفعت طاقة البطارية من 10% إلى 14% خلال 16 ثانيةً فقط.

يُشار إلى أن أفضل تقنية للشحن السريع حققتها فيفو حتى الآن كانت باستطاعة 44 واطًا، وهي موجودة في هاتف الألعاب التابع لها: iQOO، الذي يحتوي بطاريةً بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة تُشحن بنسبة 100% خلال 45 دقيقة.

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يُشار إلى أن شركة شاومي كانت قد أعلنت في شهر آذار/ مارس الماضي عن تقنية للشحن السريع باستطاعة 100 واط، وهي قادرة على شحن بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة في 17 دقيقة. ولم تُطلق الشركة أي هاتف يدعم هذه التقنية بعد.

هذا؛ وتعد أسرع تقنية للشحن متاحة في السوق حاليًا هي من شركة (أوبو) OPPO الصينية في هاتفها الذكي (فايند إكس لامبرغيني إديشن) Find X Lamborghini Edition الذي يحتوي بطارية بسعة 3,400 ميلي أمبير/ الساعة تشحن في غضون 35 دقيقة.

ويُتوقع أن تعرض شركة فيفو تقنية الشحن السريع Super FlashCharge 120W؛ إلى جانب أول هاتف ذكي لها يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، خلال مؤتمر الإلكترونيات الاستهلاكية MWC Shanghai المقرر في الأسبوع القادم.