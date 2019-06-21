خبير عالمي: “إنها ليست مشكلة سياسية بل تقنية تستطيع…

في حوار مفتوح أجراه مع أمريكيين من أبرز الشخصيات العالمية المؤثرة والمعنية بعالم التكنولوجيا البروفيسور نيكولاس نيجروبونتي، الشريك المؤسس لمختبرات الإعلام بمعهد ماساتشوستس الأمريكي وجورج جيلدر، مستثمر مشاريع كبير وخبير تكنولوجي عالمي، وأحد أكثر المؤلفين المفضلين لدى الرئيس رونالد ريغان، وبحضور نخبة من ممثلي وسائل الإعلام العالمية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، ناقش رن زنجفي، مؤسس شركة هواوي ورئيسها التنفيذي أبعاد التوتر الذي يشهده قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في العالم حالياً، على ضوء السجالات السياسية والحرب التجارية الجارية بين أمريكا والصين، مسلطاً الضوء على آفاق الابتكار التكنولوجي، وأهمية التصالح والانفتاح على العمل المشترك، متطرقاً لمناقشة مستقبل أعمال “هواوي” في ظل الضغوطات المستمرة على الشركة.

في مقدمة حديثه، قال رن زنجفي إنه: “لا بديل للعالم من الانفتاح على التعاون والحوار؛ لتحقيق النجاح المشترك في مجال الابتكار التكنولوجي، والوفاء بمتطلبات مستقبل البشرية بالاعتماد على التكنولوجيا“. وفي معرض تعليقه على مستقبل العلاقة بين هواوي والشركات الأمريكية التي ترغب في الاستمرار بتوريد منتجات هواوي، قال زنجفي: “جميع الشركات الأمريكية التي نتعامل معها هي شركات كبرى، تلتزم بأعلى المعايير في نزاهة العمل وأخلاقياته. والانتكاسات الحالية التي نتعرض لها ليست صادرة عن تلك الشركات الأمريكية، إنما هي بسبب سياسيين ينظرون إلى الأمور بشكل مختلف عنا”.

وفي إجابته عن سؤال يتعلق بموقف وخطط الشركة حيال حملة الإدارة الأمريكية المكثفة ضد “هواوي” حالياً، أجاب بوضوح: ” لم نكن نتوقع هذا التصعيد الشديد التركيز، لكننا قمنا سابقاً ببعض الاستعدادات للتعامل مع مثل هذه الظروف”.

وأقرّ زنجفي باحتمال انخفاض الطاقة الإنتاجية لشركته في السنوات القادمة. وتوقع أن تبقى العائدات السنوية بحدود 100 مليون دولار خلال العامين 2019 و2020. ولكنه رأى بأن الشركة ستستعيد زخم نموها بحدود عام 2021، وستوفر مزيداً من الخدمات والمنتجات الفضلى، مضيفاً: “عندما تزول هذه العاصفة، سنصبح أقوى بالتأكيد”.

وفي معرض ردّه حول مشاركته في حوار تستضيفه شركة “هواوي”، وموقفه من حكومة الولايات المتحدة والصين، التي يُنظر إلى أنها وهواوي وجهان لعملة واحدة، فاجأ جورج جيلدر الحضور بموقفه من الحكومة الأمريكية حين قال: “أعتقد بأنني أساهم في إنقاذ الولايات المتحدة من الخطأ الفادح الذي ترتكبه حالياً بحظر أعمال هواوي، وفرض التعريفات الجمركية المرتفعة على البضائع الصينية، وكافة القيود التي تفرضها على شركة هواوي. ولكن يمكنني أيضاً المساهمة في إعادة بناء البنية التحتية للإنترنت من أجل معالجة الانهيار الأمني الذي شهده، والذي جعل كل فرد يشعر بجنون العظمة، وأثَّر سلباً على ثقة الناس ببعضهم البعض. إنها ليست مشكلة سياسية، بل هي مشكلة فنية يمكن لشركة هواوي أن تعالجها بالتأكيد”.

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وقال نيكولاس نيجروبونتي مؤيداً فكرة جيلدر: “أولاً وقبل كل شيء، نتفق جميعاً على أن الولايات المتحدة ترتكب خطأ فادحاً بتجنّيها على أي شركة. لقد جئتُ من بلدٍ لا تسيطر فيه قيم التجارة أو الأسهم، فنحن نثمّن المعرفة، وبالنسبة لنا الإنسان هو الأساس، والطريقة الوحيدة للنجاح هي أن تسود روح التواصل والانفتاح بين الناس”.

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وفي السياق ذاته، أضاف رن زنجفي: “وحده التعاون والانفتاح على العمل المشترك يجعلنا قادرين على خوض غمار الابتكار، وتلبية احتياجات الناس، والوصول لمرحلة الوفاء بطموحاتهم المستقبلية، من خلال نشر مزيد من القيم المضافة للتكنولوجيا، وتوفير التقنيات الجديدة للجميع بتكاليف وزمن أقلّ، وأسلوب أكثر سلاسة.

لا شك أن مسيرة العولمة الاقتصادية تتراوح بين صعودٍ وهبوط، ونحن بحاجة إلى اتباع أسلوبٍ صحيح للتعامل مع هذه الحالة؛ بمعنى أننا بحاجة إلى توظيف القوانين والقواعد العلمية الصحيحة والمتفق عليها؛ لتسوية المشكلات وحلها، بدلاً من فرض القيود الشديدة وسياسات الحظر والتزمُّت”.

وبعد إقراره بإيقاف تعاون “هواوي” مع عدد من الجامعات والمختبرات الأمريكية، أجاب رن زنجفي بأن الصين قوية للغاية في مجال الابتكارات الهندسية، وأن شركته تستثمر بقوّة في مجال البحث والتطوير بوجود أكثر من 80,000 مهندس يكرسون أنفسهم للعمل في هذا التخصص. وأن الشركة تقدّم الآن دعمها لأكثر من 300 جامعة و900 معهد من معاهد الأبحاث الشهيرة في جميع أنحاء العالم. ونأمل في أن نساهم من خلال هذا الدعم في تعزيز مسيرة الابتكار على المستوى النظري. ولن نوقف استثماراتنا في هذا المجال، بل على العكس سنعمل بجدٍ أكبر. وحتى وإن منعت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بعض الجامعات من العمل معنا، فهناك الكثير من الجامعات الأخرى التي ترغب في ذلك ويسعدنا التعامل معها في هذا المجال”.

وعند سؤالهِ عما إذا كان الأمن الإلكتروني هو فعلاً السبب الحقيقي وراء المواجهة الحالية مع شركة هواوي، أجاب نيجروبونتي قائلاً: “لقد قال الرئيس الأمريكي إنه سيعيد النظر في أمر شركة هواوي إذا استطاعت حكومته عقد صفقه تجارية جيدة. وهذا يعني أن الأمر لا يتعلق بالأمن القومي؛ ونحن لا يجب أن نتاجر بالأمن القومي. لقد أوشكت هذه الحرب التجارية على الانتهاء، وأعتقد أن هذه المشكلة ستنتهي عاجلاً وليس آجلاً”.

وبخصوص أمن معدات الشركة، قال رن زنجفي: “علينا أن نفصل بين قضايا الأمن السيبراني وقضايا أمن المعلومات؛ فالأمن السيبراني يتعلق بالشبكات التي تربط مجتمعنا بعضه ببعض، ولا يمكننا أن نسمح أبداً لهذه الشبكات أن تنهار أو تتعطل، فهذه تمثل مشكلة أمن شبكات إن حدثت. وبالنسبة لأمن المعلومات، أو حماية البيانات الموجودة على الشبكة، يقتصر دور هواوي على توفير معدات وأجهزة تشكل قنوات لتمرير البيانات على الشبكة، وهواوي غير معنية أو مسؤولة عن تحديد ما يمر عبر هذه القنوات الخاصة بالشبكات، ووحدها شركات نقل البيانات ومزوّدو الخدمات من يستطيعون ذلك”.

من جانبها، قالت كاثرين تشن: النائبة الأولى لرئيس الشركة، ومديرة مجلس إدارتها، التي حضرت الحوار إلى جانب رن زنجفي: “قلنا مراراً وتكراراً بأن هواوي ليس لديها ما تخفيه، ومنتجاتنا معروضة أمام العالم أجمع، وهي منتجاتٌ واضحة كل الوضوح، ومحلّ ثقة. ونحن نرحب بفحوصات وتقييمات أي جهات مستقلة لمعداتنا وأجهزتنا في أي وقت. ولأننا نتطلع لبناء مستقبل أفضل بالتعاون مع الجميع، فإن أبواب هواوي “ستبقى مشرّعة دائماً”.