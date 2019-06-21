كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| سكين الطاهي “Wigbold” متاح للدعم على كيك ستارتر بسعر 49 يورو

متابعة-سينيار: يقوم فريق “Crowd Cookware” بإنشاء أدوات طهي متميزة بأسعار معقولة، وقد اختار كيك ستارتر لإطلاق سكين الطاهي المحترف الجديد “ويجبولد”.

Wigbold سكين الطاهي الجريء والحيوي، مصنوع من الفولاذ الألماني المقاوم للصدأ، ويأتي اسمه من اسم القرصان الألماني ويجبولد.

Advertisements

وقال مطورو السكين أنه حاد ومتين، وسيرافقك طول العمر، فهو لا يتعرض للتلف أو الصدأ، كما أنه مصمم بشكل جميل وأنيق.

Wigbold متاح للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 49 يورو لسكين Wigbold Chef مع إمكانية الشحن البحري في جميع أنحاء العالم خلال يناير 2020.