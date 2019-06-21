- 1/2
- 2/2
كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| سكين الطاهي “Wigbold” متاح للدعم على كيك ستارتر بسعر 49 يورو
متابعة-سينيار: يقوم فريق “Crowd Cookware” بإنشاء أدوات طهي متميزة بأسعار معقولة، وقد اختار كيك ستارتر لإطلاق سكين الطاهي المحترف الجديد “ويجبولد”.
Wigbold سكين الطاهي الجريء والحيوي، مصنوع من الفولاذ الألماني المقاوم للصدأ، ويأتي اسمه من اسم القرصان الألماني ويجبولد.
وقال مطورو السكين أنه حاد ومتين، وسيرافقك طول العمر، فهو لا يتعرض للتلف أو الصدأ، كما أنه مصمم بشكل جميل وأنيق.
Wigbold متاح للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 49 يورو لسكين Wigbold Chef مع إمكانية الشحن البحري في جميع أنحاء العالم خلال يناير 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| سكين الطاهي “Wigbold” متاح للدعم على كيك ستارتر بسعر 49 يورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.