تكنولوجيا: مايكروسوفت تقدم تجربة جديدة للإشارة إلى أخطاء الإصدار التجريبي من Windows 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - الآن يمكن للمستخدمين ربط الأخطاء التي يتم رصدها في نسخة المعاينة من الإصدار التجريبي من Windows 10 بالأخطاء التي رصدت من قبل من مستخدمين أخرين من خلال Feedback Hub.

ترغب شركة مايكروسوفت في دعم المستخدمين بتجربة سلسلة للإبلاغ عن الأخطاء التي يتم رصدها في نسخة المعاينة من الإصدار التجريبي من Windows 10، حيث لن يحتاج المستخدمين إلى تسجيل وكتابة تقرير بجميع الأخطاء التي يتم رصدها.

ويمكن من خلال تحديث Feedback Hub في الإصدار التجريبي الذي يتيح للمستخدمين البحث عن أخطاء مماثلة رصدت من قبل مستخدمين أخرين ومن ثم الإشارة لوجود نفس الخطأ في نسخة المعاينة الخاصة بالمستخدم.

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أيضاً من المقرر أن تظهر الأخطاء الجديدة التي يتم تسجيلها في تحديثات التعليقات المستمرة في نهاية Feedback Hub، ومن المتوقع أيضاً أن تساهم العملية الجديدة في تحديد سريع للأخطاء في الإصدار التجريبي ومن ثم معالجتها بآداء أسرع قبل أن تنتشر بالفعل.

يذكر أن تحديث Windows 10 الذي أطلق خلال شهر أكتوبر من العام الماضي أدى إلى تسجيل العديد من الشكاوى نتيحة لحذف العديد من ملفات المستخدمين بعد التحديث، لذا تحاول عملاق البرمجيات تفادي ظهور مثل هذه المشكلة في الإصدارات القادمة من تحديث Windows 10.

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