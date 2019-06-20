تكنولوجيا: جوجل تضيف زر مخصص للمشاركة في نتائج البحث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد عملاق البحث لإضافة ميزة جديدة لتطبيق جوجل على منصة الأندوريد تقدم للمستخدمين من خلالها ميزة المشاركة عبر زر مخصص في نتائج البحث.
لم يأتي تطبيق جوجل بتجربة سلسلة في المشاركة نتائج البحث حتى الآن، حيث رصدت ميزة جديدة في الإصدار التجريبي من تطبيق جوجل المخصص لمنصة الأندوريد يأتي بزر مخصص للمشاركة السريعة والمباشرة في نتائج البحث.
أيضاً تظهر قائمة لإختيارات المشاركة عبر النقر على الزر المخصص للمشاركة في نتائج البحث، حيث تتضمن القائمة رابط “search.app.goo.gl”، ومن المقرر أن يقدم الإختيار الجديد تجربة أكثر سلاسة لمشاركة نتائج البحث.
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