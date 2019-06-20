تكنولوجيا: Adobe Lightroom يتوفر رسمياً الآن في متجر تطبيقات Mac

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق رسمياً في متجر تطبيقات Mac اليوم أول تطبيقات Adobe الإبداعية المميزة Adobe Lightroom، والذي يأتي من بين مجموعة تطبيقات Creative Cloud.
يعد تطبيق Adobe Lightroom أحد أهم التطبيقات المقدمة من أدوبي في مجموعة Creative Cloud suite، والذي يتوفر للتحميل اليوم عبر متجر تطبيقات ابل، حيث كانت شركة ابل قد أكدت سابقاً على أنه أحد التطبيقات التي ستتوفر لاحقاً في متجر تطبيقات ماك بعد الإنتهاء من إعادة تصميم المتجر.
كما أكدت ابل أيضاً على أنها تخطط لإطلاق كلاً من تطبيقات Office 365 و Live Studio من شركة Snap أيضاً على متجر تطبيقات ماك مع التصميم الجديد للمتجر.
ولقد أطلقت مايكروسوفت مجموعة تطبيق office في بداية هذا العام في متجر ماك، حيث تعد المرة الأولى لدفع مجموعة مايكروسوفت على متجر ابل.
من جانب أخر قدمت شركة أدوبي في السابق إصدارات مصغرة من تطبيقات الشركة الإبداعية المميزة على متجر ماك ومنصة ابل ومنها Photoshop Elements الذي يأتي بحجم أصغر من الإصدار الأصلي Photoshop.
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