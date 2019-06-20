OnePlus 7 Pro يتلقى تحديث جديد يعمل على تحسين وإصلاح العديد من الجوانب في الهاتف

فاطمة أيت طالب - دبي - تقوم شركة OnePlus بإصدار التحديثات لهواتفها الذكية على نحو متواصل هذه الأيام. وبالأمس فقط، قامت الشركة بإصدار تحديث للهاتف OnePlus 7 Pro 5G، والآن قررت شركة OnePlus إصدار تحديث آخر للهاتف OnePlus 7 Pro العادي.

هذا التحديث الجديد الذي حصل عليه الهاتف OnePlus 7 Pro اليوم يحمل الإصدار OxygenOS 9.5.8، ويجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر مايو، ويقوم بإصلاح جودة الصوت أثناء إجراء المكالمات، كما أنه يقوم بتحسين حساسية الشاشة للمس، وإصلاح المشكلة التي تجعل الكاميرا الأمامية تنبثق أثناء تلقي محادثة فيديو حتى لو كانت الشاشة مطفأة أو مقفلة. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يجلب معه كذلك المزيد من التحسينات لأداء وإستقرار نظام التشغيل في الهاتف، كما أنه يقوم بتعزيز توافق الهاتف مع سماعات الطرف الثالث التي تملك موصل USB Type-C، ويقوم بحل مشكلة النقرات الوهمية التي كان يعاني منها بعض مستخدمي الهاتف.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.