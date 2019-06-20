تطبيق تويتر الرسمي لمنصة MacOS سيعود في المستقبل القريب

فاطمة أيت طالب - دبي - في أوائل العام 2018، أعلنت تويتر أنها ستقوم بإيقاف تطبيقها الرسمي على نظام MacOS. بدلاً من ذلك، وجهت الشركة المستخدمين إلى نسخة الويب من تويتر. ومع ذلك، إذا كنت من الأشخاص الذين يفضلون رؤية تطبيق خاص لتويتر على نظام MacOS، فقد يكون من دواعي سرورنا أن نخبرك بأن تطبيق تويتر الرسمي سيعود إلى منصة MacOS قريبًا.

ومع ذلك، قد لا يكون نفس الإصدار الذي قد تتذكره. وذلك لأن تطبيق تويتر الجديد لنظام MacOS سيكون من ثمرات مشروع Project Catalyst من شركة آبل. وفي حالة إذا لم تسمع عن هذا المشروع من قبل، فهو عبارة عن مبادرة من شركة آبل لمساعدة المطورين على نقل تطبيقات iOS الخاصة بهم إلى MacOS. هذا يعني أن تطبيق تويتر الجديد لمنصة MacOS سيكون نوعًا ما عبارة عن تطبيق هجين.

ووفقا لشركة تويتر، فقد صرحت بالقول : ” نحن متحمسون لأن Project Catalyst سيمكننا من إعادة تويتر إلى MacOS من خلال الإستفادة من الشفرة المصدرية الأساسية لمنصة iOS الموجودة لدينا. سنكون قادرين أيضًا على إضافة ميزات MacOS الأصلية في أعلى تجربة iPad المتاحة لدينا، مع الحفاظ على كفاءة الصيانة لدينا مع إستمرارنا في تحسين الشفرة المصدرة المشتركة هذه في السنوات القادمة “.

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ذكرت تويتر أن السبب وراء إيقافها لتطبيقها السابق على منصة MacOS هو أنه لم يكن مستدامًا بالنسبة لها التعامل مع إثنتين من الشفرات المصدرية المنفصلة. ومع ذلك، مع مشروع Project Catalyst، فهذا يعني بأن الشركة ستكون قادرة على الإستفادة من الشفرة المصدرية لمنصة iOS الموجودة لديها بالفعل مما سيجعل الأمر أسهل بالنسبة للشركة.