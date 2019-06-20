الهاتف Huawei P30 Pro يتلقى تحديث جديد يجلب معه العديد من التحسينات والإضافات الجديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - قد يكون مستقبل هواتف Huawei عندما يتعلق الأمر بالتحديثات غير مؤكد بسبب تدابير الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب في حربها التجارية المستمرة مع الصين، ولكن الشركة لا تزال تقوم بإصدار التحسينات الصغيرة لهواتفها الذكية، وخصوصا الراقية منها.

مثال على ذلك هو الهاتف Huawei P30 Pro، فهذا الهاتف حصل الآن على تحديث جديد يحمل البنية رقم EMUI 9.1.0.178. وكما إتضح، فهذا التحديث الجديد يجلب معه خاصية DC Dimming التي أصبحت مهمة في عالم الهواتف الذكية. ما تفعله هذه الخاصية هي أنها تعمل على تعتيم شاشة OLED من خلال تنظيم الجهد الكهربائي، وليس بإستخدام تعديل نبض العرض. هذا يجب أن يساعد في تقليل إجهاد العين في الليل.

وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث الجديد يقوم أيضًا بتحسين سرعة إستجابة البلوتوث مما يتيح للمستخدمين الحصول على صوت عالي الجودة ومزامنة الصوت والفيديو دون تأخير. وبغض النظر عن البلوتوث، فهذا التحديث يقوم كذلك بتحسين جودة الصور بحيث أصبحت الألوان الآن طبيعية أكثر وأصلية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أصبح هناك الآن أيضًا خيار لتسجيل وجه ثانٍ في خاصية فتح الهاتف عن طريق الوجه، كما تم تحسين عملية المصادقة بإستخدام مستشعر بصمات الأصابع بحيث تحتاج إلى إعادة تسجيل أرقامك لتجربة محسنة.

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سيتم عرض الإشعارات على شاشة القفل مع خلفية حية، وقد تم إصلاح العديد من المشاكل، بما في ذلك العرض غير الطبيعي لمقاطع الفيديو التي التقطت بإستخدام الكاميرا الأمامية، وألوان الشاشة غير الطبيعية في سيناريوهات معينة، فضلا عن عدم إنطفاء الشاشة تلقائيًا في بعض الأحيان. وبالطبع تم تحسين أداء واستقرار النظام أيضًا.

توقع أن يصل هذا التحديث إلى الهاتف Huawei P30 Pro الخاص بك في الأيام أو الأسابيع القادمة لأنه من عادة شركة Huawei وغيرها من الشركات الأخرى المصنعة لهواتف الأندرويد إطلاق التحديثات الجديدة على مراحل، وليس دفعة واحدة.