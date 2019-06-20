نظام iOS 13 الجديد سيحذرك إذا قمت بحذف تطبيق مع إشتراك نشط

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأونة الأخيرة، كانت شركة آبل تضغط على المطورين لتبني نظام الإشتراك في تطبيقاتهم. هذا مفيد لكل من آبل والمطورين حيث يضمن دخلاً ثابتًا لكلا الطرفين. وبالنسبة للمستهلكين، فهذا يعني تطبيقات أكثر تكلفة، ولكن الجانب الإيجابي لذلك هو أنه من خلال الإستمرار في الدفع للمطورين، فهذا يشجعهم على إبقاء التطبيق محدثًا بميزات جديدة.

الآن مع تزايد عدد التطبيقات التي تتبنى نظام الإشتراك، فقد تفقد أحيانًا إشتراكاتك وقد ينتهي بك الأمر إلى حذف تطبيق مع إشتراك نشط. والخبر السار هو أنه مع نظام iOS 13، قامت شركة آبل بتضمين ميزة جديدة ستقوم بتحذير المستخدمين عند قيامهم بحذف تطبيق به إشتراك مفعل.

تم رصد هذه الميزة من قبل Federico Viticci، ونشر صورة لها على شبكة تويتر. وكما تلاحظون أدناه، فهذه الميزة تعرض نافذة منبثقة تسأل المستخدمين عما إذا كانوا يريدون الإحتفاظ بالإشتراك مع التطبيق الذي هم على وشك حذفه. الغرض من ذلك هو تذكير المستخدمين بأنه ربما ينبغي عليهم إلغاء إشتراكهم إذا كانوا سيحذفون التطبيق. في بعض الحالات، مثل Netflix أو Spotify، ينطبق إشتراكك على الأجهزة الأخرى، لذلك قد لا تكون هذه التحذيرات قابلة للتطبيق في جميع الحالات.

ومع ذلك، لا يزال هذا تذكيرًا جيدًا في حالة قيام المستخدم بحذف أحد التطبيقات قبل أن يتذكر إلغاء إشتراكه لأنه من شأن ذلك أن يؤدي إلى الإشتراك المتجدد مما يرفع من قيمة الفاتورة النهائية.