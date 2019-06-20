نصائح لحماية هاتفك الذكي من المتسللين والمتطفلين

تُشكل مسألة اختراق هاتفك الذكي إرباكًا حقيقيًا، وغزوًا واسعًا لخصوصيتك، وانتهاكًا فاضحًا لحياتك الشخصية، وقد تستغرق بعض الوقت لمعرفة ما هو مفقود، إذ لا يحتفظ هاتفك الذكي بالأشياء الثمينة فقط؛ بل يوضح للمتسللين أي الأشياء الثمينة هي الأكثر أهمية بالنسبة لك.

وتُعد الهواتف الذكية عبارة عن أجهزة صغيرة يمكن بسهولة أن تضيع أو تسرق، وهي تعمل باستمرار على إرسال واستقبال الإشارات عبر الإنترنت، لذلك فهي تٌشكل هدفًا دائمًا للمجرمين.

وتحتاج من أجل الاحتفاظ بهاتفك ومحتوياته بعيدًا عن أعين المتطفلين والمتسللين إلى تطوير استراتيجية لحماية معلوماتك القيمة، ولكون هاتفك الذكي يعرف كل أسرارك، فإليك بعض النصائح حول كيفية حماية هاتفك الذكي من المتسللين والمتطفلين:

تحديث نظام التشغيل والتطبيقات:

تُحدث شركات البرمجيات البرامج باستمرار، وتحتوي العديد من التحديثات والإصلاحات على تحسينات أمنية تساعد على حماية هاتفك الذكي من خروقات البيانات، إلى جانب إغلاقها للثغرات الأمنية، مما يجعل من الصعب على المتسللين اختراق الهاتف.

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تجنب الشبكات اللاسلكية العامة:

يجب أن يعلم الجميع بمخاطر استخدام الشبكات اللاسلكية العامة المفتوحة، وذلك لأن تلك الشبكات المجانية الموجودة في مراكز التسوق أو المقاهي أو المطارات أو أي مكان عام آخر قد تسبب الأذى، لذلك حاول استخدام اتصالك الخلوي فقط كلما كان ذلك ممكنًا.

وأوقف تشغيل الشبكة اللاسلكية على هاتفك المحمول عندما تكون في مكان عام، وفي حال لم يكن ذلك ممكنًا، فيجب التفكير في استخدام تطبيق VPN، لكن مع اختيار مزود الخدمة بعناية، إذ ليست جميع شبكات VPN متساوية في الجودة.

وضع في اعتبارك أيضًا تعطيل البلوتوث أثناء تواجدك بالخارج، إلا إذا كنت ترتدي ساعة ذكية تتطلب ذلك.

قفل الهاتف الذكي:

استخدم دائمًا رمز مرور مكون من أربعة أو ستة أرقام لقفل جهازك، وذلك لضمان أنه في حال سقط هاتفك الذكي من جيبك فلن يتمكن أول شخص يحصل عليه من الحصول على بريدك الإلكتروني؛ وجهات اتصالك؛ والصور؛ والمعلومات المصرفية.

كما تُعد بصمة الأصابع ومعرف الوجه بديلًا سهلًا وسريعًا لتلك الأرقام، كما يجب التأكد من قفل التطبيقات المحتوية على معلومات شخصية بكلمة مرور.

استخدام المصادقة الثنائية:

تُشكل المصادقة الثنائية (2FA) إحدى الإجراءات الأمنية الفعالة في وجه المتطلفين والمتسللين، وبالرغم من أنها مكروهة نوعًا ما لتطلبها خطوة إضافية، إلا أنها مفيدة جدًا، حيث توفر المصادقة الثنائية طبقة إضافية من الحماية في حال حصول شخص ما على كلمة المرور الخاصة بهاتفك الذكي.

استخدام كلمات مرور قوية:

يجب استخدم كلمات مرور قوية لا يمكن للمتسللين اختراقها بسهولة، بحيث من المفترض أن تحتوي على 16-20 حرفًا مع مزيج من الحروف والأرقام والأحرف الكبيرة والصغيرة والرموز، وهناك الكثير من تطبيقات توليد كلمات المرور الآمنة، ويجب تغيير كلمات المرور كل ستة أشهر إلى سنة، أو بمجرد سماعك عن خرق بيانات لأي برنامج تستخدمه.

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الحذر من الرسائل المخادعة:

يُشكل صندوق البريد الإلكتروني واحدة من أسهل الطرق التي يلجأ إليها المتسللون لغزو هاتفك الذكي والوصول إلى معلوماتك الخاصة، وقد صممت حيل الخداع للاحتيال عليك وتسليم الوصول إلى حساباتك، لذلك تجنب النقر على الروابط في رسائل البريد الإلكتروني الترويجية، أو فتح المرفقات المشبوهة، أو تشغيل تحديثات التطبيقات عبر البريد الإلكتروني.

كما لا تحاول الوصول إلى الحسابات المالية من خلال رسائل البريد الإلكتروني العشوائية، بل انتقل بدلاً من ذلك، إلى موقع المؤسسة المالية وسجل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

استخدام الحماية المضمنة:

يمكنك في حال ضياع الهاتف أو سرقته احتواء الضرر باستخدام خدمات تتبع الجهاز، مثل Find My iPhone وميزة أندرويد Find My Device، والتي يمكنها تحديد موقع الهاتف المفقود على الخريطة، ومحوه – في بعض الحالات – تلقائيًا.

كما يمكن لهذه الخدمات أيضًا أن تجعل هاتفك يرن لمساعدتك في تحديد موقعه، بالإضافة إلى إمكانية جعل الهاتف يحذف جميع المعلومات بعد عدد محدد من محاولات الإدخال الخاطئ لرمز المرور.

استخدام تطبيقات فحص الفيروسات:

يفضل المتسللون البرامج الضارة لسرقة كلمات المرور ومعلومات الحساب، لكن يمكنك مكافحة ذلك من خلال تطبيقات مكافحة الفيروسات للهواتف الذكية، وهناك العديد من الأسماء الشهيرة في هذا المجال، مثل Avast؛ و McAfee؛ و Panda.

وتوفر تطبيقات مكافحة الفيروسات للهواتف الذكية حماية محسنة من خلال ضمان عدم إصابة البرامج؛ وملفات PDF؛ والصور؛ والملفات الأخرى بالتطبيقات الضارة قبل فتحها.

إدارة أذونات التطبيق:

تحقق من التطبيقات على هاتفك لتحديد ما إذا كان لديهم أذونات أكثر مما يحتاجون إليه، ويمكنك منح أو رفض الأذونات، مثل الوصول إلى الكاميرا؛ أو الميكروفون؛ أو جهات الاتصال؛ أو موقعك الجغرافي، كما يجب تتبع الأذونات المعطاة للتطبيقات، وإلغاء الأذونات غير المطلوبة.

النسخ الاحتياطي:

يجب أن تكون مستعدًا للأسوأ عن طريق التأكد من عمل نسخة احتياطية لبيانات هاتفك الذكي من أجل حماية المستندات والصور المهمة في حال فقد هاتفك أو سرقته، بحيث تسمح لك هذه الطريقة بالوصول إلى الصور والملفات والمستندات الثمينة إذ فقدت هاتفك أو مسحته.

أعرف من أين تأتي التطبيقات:

يجب عليك الابتعاد عن تثبيت أي تطبيق قديم على هاتفك الذكي، بالإضافة إلى معرفة من أي تأتي التطبيقات. وبينما يقتصر اختيارك لتطبيقات آيفون على متجر تطبيقات آبل، التي تفحص جميع تطبيقات المنصة، فمن السهل تحميل التطبيقات على نظام أندرويد، مما يعني تنزيلها وتثبيتها من مصدر آخر غير متجر جوجل بلاي.

وتُعد أفضل طريقة لتجنب البرامج الضارة على أندرويد هي الالتزام بالتطبيقات المتاحة عبر متجر جوجل بلاي، الذي يُفحص من قبل جوجل، كما يجب عدم تنزيل التطبيقات عبر الرسائل النصية، حيث إنها طريقة يستخدمها المتسللون لإيصال البرامج الضارة إلى هاتفك الذكي.

الابتعاد عن الشواحن العامة:

اشحن هاتفك عبر منافذ USB الموثوق بها فقط، مثل حاسبك أو سيارتك، حيث يُمكن للمجرمين اختراق منافذ شحن USB العامة، مثل تلك المتوفرة في المقهى أو المطار، لسرقة المعلومات الشخصية.

لا تكسر حماية هاتفك:

يُتيح كسر حماية الهاتف لمالكي آيفون الوصول إلى التطبيقات والبرامج غير المتوفرة في متجر تطبيقات آبل، لكن هذه الخطوة تُعرض هاتفك الذكي للفيروسات والبرامج الضارة، كما أنها تُلغي ضمان آبل، وقد لا يساعدك موظفو آبل في حالة حدوث شيء سيء.