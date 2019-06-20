كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت العملاق الصيني هواوي في تصريحات مؤخراً على خططها لدفع واجهة EMUI 10 التي ترتكز على الإصدار القادم من نظام تشغيل Android Q إلى عدد 14 هاتف من إصدارات الشركة.
مازالت شركة هواوي تؤكد على دعم هواتفها الذكية بالإصدار القادم من نظام تشغيل الأندوريد Android Q رغم القيود والحظر الذي فرض على الشركة خلال الفترة الماضية، حيث أشارت هواوي في تصريحاتها مؤخراً إلى أنها ستقدم تحديث Android Q مع واجهة EMUI 10 إلى 14 إصدار من هواتفها الذكية، يأتي من بينهم 11 إصدار متوفر حالياً بالفعل.
ومن المقرر أن تشمل قائمة الإصدارات الحالية التي ستحصل على واجهة EMUI 10 مع تحديث Android Q كلاً من هواتف:
- Huawei P30 Pro
- Huawei P30
- Huawei P30 Lite
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Mate 20
- Huawei Mate 20X 5G
- Huawei P20 Pro
- Huawei P20
- Huawei P Smart 2019
- Huawei P Smart+ 2019
- Huawei P Smart Z
من جانب أخر أشار مصدر موثوق إلى أن كلاً من هواتف Honor 20، وHonor 20 lite إلى جانب هاتف Honor 20 Pro ستكون من بين هواتف هواوي التي سيتم تحديثها أيضاً يالإصدار الجديد من نظام التشغيل.
المصدر
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: هواوي تؤكد على خططها لدعم 14 إصدار من هواتفها الذكية بنظام تشغيل Android Q لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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