تكنولوجيا: هواوي تؤكد على خططها لدعم 14 إصدار من هواتفها الذكية بنظام تشغيل Android Q

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت العملاق الصيني هواوي في تصريحات مؤخراً على خططها لدفع واجهة EMUI 10 التي ترتكز على الإصدار القادم من نظام تشغيل Android Q إلى عدد 14 هاتف من إصدارات الشركة.

مازالت شركة هواوي تؤكد على دعم هواتفها الذكية بالإصدار القادم من نظام تشغيل الأندوريد Android Q رغم القيود والحظر الذي فرض على الشركة خلال الفترة الماضية، حيث أشارت هواوي في تصريحاتها مؤخراً إلى أنها ستقدم تحديث Android Q مع واجهة EMUI 10 إلى 14 إصدار من هواتفها الذكية، يأتي من بينهم 11 إصدار متوفر حالياً بالفعل.

ومن المقرر أن تشمل قائمة الإصدارات الحالية التي ستحصل على واجهة EMUI 10 مع تحديث Android Q كلاً من هواتف:

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Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei P30 Lite

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20X 5G

Huawei P20 Pro

Huawei P20

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart+ 2019

Huawei P Smart Z

من جانب أخر أشار مصدر موثوق إلى أن كلاً من هواتف Honor 20، وHonor 20 lite إلى جانب هاتف Honor 20 Pro ستكون من بين هواتف هواوي التي سيتم تحديثها أيضاً يالإصدار الجديد من نظام التشغيل.

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