تكنولوجيا: vivo تعلن عن هاتف vivo Y12 المميز بكاميرة ثلاثية وقدرة 5000 mAh في البطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة vivo النقاب عن أحدث إصداراتها المتوسطة vivo Y12 الذي ينطلق بكاميرة خلفية مميزة بإعدادات ثلاثية مع بطارية بقدرة 5000 mAh.

ينطلق هاتف vivo Y12 بشاشة Halo FullView مميزة بحجم 6.35 إنش، مع نتوء القطرة ودقة عرض 1544 في 720 بيكسل، وأبعاد 19.3:9، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Helio P22.

وتقدم vivo الهاتف بنموذجين حيث يتميز النموذج الأول بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يدعم الهاتفين التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD حتى سعة 256 جيجا بايت.

وتأتي الكاميرة الخلفية في هاتف vivo Y12 بإعدادات ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل مميز بفتحة عدسات f/2.2، ومستشعر بزواية عرض كبيرة مميز بدقة 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.2، بينما يدعم المستشعر الثالث عمق التصوير ويتميز بدقة 2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.4، من جانب أخر تتميز الكاميرة الأمامية بمستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.8.

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وينطلق هاتف vivo Y12 بنظام تشغيل Android Pie مع واجهة Funtouch OS 9، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، ويتوفر باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأزرق Aqua والأحمر Burgundy، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh ويدعم الشحن عبر منفذ microUSB.

vivo تقدم النموذج الأول من هاتف vivo Y12 بسعر 180 دولار، حيث يتوفر على موقع الشركة الرسمي ومتجر امازون في الهند.

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