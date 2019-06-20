تطبيق Truecaller الشهير يحصل بدوره على خاصية المكالمات الصوتية عبر الإنترنت

فاطمة أيت طالب - دبي - Truecaller هي خدمة شائعة جدًا يستخدمها ملايين الأشخاص حول العالم للتعرف على هويات المتصلين. في الواقع، تملك هذه الخدمة قاعدة بيانات ضخمة من أرقام الهواتف بحيث يمكن فلترة المكالمات الواردة لإعلام المستخدم بمن يتصل به وكذلك حظر المكالمات من جهات الإتصال المزعجة والغرباء. تعمل الشركة التي تتخذ من ستوكهولم مقرًا لها على توسيع وظائف تطبيق Truecaller من خلال توفير خاصية المكالمات الصوتية المجانية عبر بروتوكول الإنترنت للمستخدمين.

تعد ميزة Truecaller Voice الجديدة بتوفير مكالمات واضحة وعالية الجودة حتى في ظل إستخدام مقدار قليل من بيانات الإنترنت المحمولة أو شبكة WiFi. هذا يعني أيضًا أن المستخدمين سيحتاجون إلى تطبيقات أقل لإجراء المكالمات الصوتية. إذا كانوا يستخدمون تطبيق Truecaller بالفعل للتعرف على هويات المتصلين، فلن يحتاجوا إلى إستخدام خدمة أخرى لإجراء المكالمات الصوتية عبر الإنترنت.

ومع ذلك، لا يوجد دعم للمكالمات الجماعية في الوقت الراهن، لذلك سيكون من الممكن إجراء مكالمات بين مستخدمين فقط. ومع ذلك، فشركة Truecaller تخطط لإضافة الدعم للمكالمات الصوتية الجماعية في المستقبل القريب. تقول الشركة أن هذه الخاصية ستصدر قريبًا لتطبيق Truecaller على منصة iOS أيضًا.

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يتمتع تطبيق Truecaller بشعبية كبيرة جدًا بالفعل، فهذا التطبيق يتم إستخدامه لتحديد أكثر من 180 مليون مكالمة هاتفية يوميًا. لاحظت شركة Truecaller أن نصف المكالمات كانت لمستخدمي Truecaller الآخرين وهذا هو السبب في أنه من المنطقي تمامًا إضافة ميزة المكالمات الصوتية إلى التطبيق.