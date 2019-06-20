الهاتف OnePlus 7 Pro 5G يحصل على تحديث جديد يجلب معه العديد من التحسينات والإصلاحات

فاطمة أيت طالب - دبي - خلال الأسابيع القليلة الماضية، عملت شركة OnePlus على إصدار العديد من التحديثات لهواتفها الذكية، بما في ذلك OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro، ولكن لا تنسى أن هناك طرازًا ثالثًا تم إطلاقه مؤخرًا يدعى OnePlus 7 Pro 5G.

بدأت شركة OnePlus اليوم بإصدار تحديث جديد للهاتف OnePlus 7 Pro 5G يحمل الإصدار OxygenOS 9.5.4، وهذا ما يثبت بأن الشركة الصينية لم تنسى هاتفها الذكي الأول على الإطلاق الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا التحديث الجديد يجلب مع العديد من التحسينات والإصلاحات. في الواقع، هذا التحديث يجلب معه ميزة DC Dimming، ويقوم بتحسين حساسية اللمس للشاشة، فضلا عن تحسين خاصية النقر المزدوج لإيقاظ الشاشة، وخاصية Ambient Display.

وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يقوم أيضًا بحل مشكلة فتح الكاميرا المنبثقة أثناء تلقي محادثات الفيديو عندما تكون الشاشة مطفأة أو مقفولة، ويقوم بإزالة المؤثرات الحركية لمستشعر بصمات الأصابع على الشاشة بعد فتح قفل الهاتف بنجاح. وأخيرًا، تم أيضًا حل مشكلة تمنع ظهور أيقونات التطبيقات بعد فتح القفل بنجاح، وتم إجراء بعض التحسينات على أداء وإستقرار نظام التشغيل.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.