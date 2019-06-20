إنستاجرام تختبر طريقة سهلة للمستخدمين لإستعادة حساباتهم المُخترقة

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك سبب وجيه لإختيار كلمات مرور قوية وآمنة وكذلك تفعيل خاصية التحقق على مرحلتين كلما إستطعت ذلك. بالتأكيد، قد يكون الأمر أكثر إزعاجًا، ولكن هذا قد يكون يستحق العناء في المستقبل مقارنة بمحاولة إستعادة حسابك المسروق. لكل من لديه الخبرة في محاولة إسترداد حساب مخترق، سيعلم ما نعنيه بذلك.

هذا صحيح بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بحسابك على إنستاجرام، فقد رأينا العديد من القصص لمستخدمين واجهوا صعوبات كبيرة جدًا في محاولة إسترداد حساباتهم المخترقة مع العلم بأن هناك بعض المستخدمين الذين فشلوا في هذه المهمة. ومع ذلك، فالخبر السار اليوم هو أن إنستاجرام إستمعت إلى ملاحظات المستخدمين وتعمل على إصلاح ذلك.

لقد إتضح اليوم أن إنستاجرام تختبر حاليًا طريقة جديدة وأسهل للمستخدمين لإستعادة حساباتهم المخترقة. يتضمن ذلك مطالبة المستخدمين بتقديم دليل على أنهم يمتلكون الحساب عن طريق الإجابة على بعض الأسئلة، مثل عنوان البريد الإلكتروني الأصلي ورقم الهاتف، وبعد ذلك سيتلقون رمزًا مكونًا من 6 أرقام في معلومات الإتصال الخاصة بهم لتأكيد هويتهم. كما سيتم منع المتسلل من محاولة التحكم من حسابك من جهاز آخر.

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تتمتع هذه الطريقة بميزتين، واحدة منها هي أنها ستجعل العملية برمتها أسهل كثيرًا. كما أنها ستجعل العملية أسرع وأوتوماتيكية إلى حد ما، مما يعني أنه لن يتعين على إنستاجرام الإعتماد على فريق الأمان الخاص بها مما قد يجعلها أكثر فعالية.