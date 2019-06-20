الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام بطولة إفريقيا.. ونصائح عاجلة للجماهير

كتب: ضياء السقا

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن غدا الجمعة، أول أيام بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، يشهد طقسا معتدلا على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وكانت الأرصاد، قد أعلنت أن فصل الصيف يبدأ جغرافيا غدا الجمعة ويستمر لمدة 3 أشهر مقبلة، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات بطولة الأمم الأفريقية.

ومن المتوقع أنّ تتراوح درجة الحرارة في أثناء حفل افتتاح البطولة الأفريقية وإقامة المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي، من 35 حتى 34 درجة مئوية، وتتراوح نسب الرطوبة من 50% حتى 60%.

نصيحة للجماهير

ونصحت الهيئة الجمبهور اصطحاب غطاء واق للرأس في أثناء التوجه إلى الملاعب، والإكثار من تناول العصائر والمشروبات خاصة المياه، وارتداء الملابس القطنية.

ومن المتوقع أن أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي، مع بدايات حلول فصل الصيف بقيم تتراوح ما بين 3 و4 درجات خلال ساعات النهار على كل الأنحاء، فيما تنشط الرياح غدا- أول أيام فصل الصيف، على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.

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3 نصائح عامة من الأرصاد:

1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري في الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء طوال اليوم للحد من الشعور بالحر.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة الجمعة:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة

قنا العظمى 45 درجة والصغرى 26 درجة

أسوان العظمى 46 درجة والصغرى 30 درجة