إشاعة جديدة تقترح قدوم الهاتف Galaxy Note 10 مع تكنولوجيا Sound On Display

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، ظهرت بعض الصور لواقيات الشاشة المصممة خصيصًا للهاتفين Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 Pro. واليوم، إستطعنا الحصول على المزيد من التفاصيل المثيرة حول هذين الهاتفين.

ووفقا للمسرب الصيني الشهير Ice Universe، والذي يحظى بمصداقية عالية، فإن السبب وراء إختفاء الإطار العلوي للشاشة في الهاتفين Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 Pro هو عدم وجود سماعة الأذن أو مكبر الصوت. وهذا بدوره يعني أن هذين الهاتفين سيستخدمان تكنولوجيا Sound on Display التي رأيناه من قبل في هواتف مثل LG G8 ThinQ و Huawei P30 Pro، وهي التقنية التي تقوم بتحويل شاشة الجهاز إلى مكبر للصوت.

بالطبع، هذا يعتمد على صور واقيات الشاشة التي تم تسريبها بالأمس، لذلك هناك دائمًا فرصة لتوصل سامسونج إلى حل مختلف من أجل مكبر الصوت. ومع ذلك، أصدرت الشركة بالفعل بعض الهواتف التي تستخدم ما تطلقه عليه الشركة إسم Screen Sound، لذلك تبدو فرص إنضمام الهاتفين Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 Pro إلى القائمة جيدة.

Note 10's "chin" is very narrow, the same level as the iPhone, no speaker grooves on the forehead, which means that the flagship Sound on Display(SoD) technology will replace the traditional speaker. The forehead will be narrower. pic.twitter.com/6aRGQIG0ee