Huawei Nova 5 سيضم المعالج HiSilicon Kirin 810 المُصنع بإستخدام تكنولوجيا 7nm

فاطمة أيت طالب - دبي - ستصبح Huawei هي أول شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم تملك معالجين مصنعين بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر. تم الإعلان عن الخبر في منشور على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo من قبل السيد He Gang، والذي يشغل منصب رئيس قسم الهواتف الذكية في شركة Huawei. وسيضم الهاتف Huawei Nova 5 القادم من الشركة الصينية المعالج الثاني لشركة Huawei الذي يتم تصنيعه بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر، ويُعتقد على نطاق واسع بأن هذا المعالج هو HiSilicon Kirin 810 الذي من المفترض أن يصل ليحل محل المعالج HiSilicon Kirin 710 الحالي.

أما بالنسبة للمعالج الأخر التابع لشركة Huawei المصنع بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر، فهو المعالج HiSilicon Kirin 980 الذي ظهر لأول مرة في سلسلة هواتف Huawei Mate 20 Series التي تم إطلاقها في العام الماضي مع العلم بأنه تم إستخدام هذا المعالج منذ ذلك الحين في العديد من هواتف الشركة الصينية، بما في ذلك سلسلة هواتف Huawei P30 Series.

نحن بالفعل على دراية بتصميم ومواصفات الهاتف Huawei Nova 5 القادم، ولكننا لسنا متأكدين من هوية المعالج الذي سيتم إستخدامه في هذا الهاتف مع العلم بأن الشائعات السابقة إقترحت قدومه مع المعالج HiSilicon Kirin 980 الرائد. ويُعتقد بأن المعالج HiSilicon Kirin 810 الجديد سيضم ثمانية أنوية، بما في ذلك أنوية Cortex-A76 المتقدمة ومعالج الرسوميات Mali-G52.

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وبغض النظر عن المعالج، فمن المتوقع أن يأتي الهاتف Huawei Nova 5 كذلك مع شاشة AMOLED بحجم 6.39 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بثقب في الزاوية العلوية اليسرى من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميغابكسل. وعلاوة على ذلك، فقد سمعنا كذلك بأن هذا الهاتف سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف جنبا إلى جنب مع أربع كاميرات تمتاز الكاميرا الرئيسية فيها بدقة 48 ميغابكسل. ومن المتوقع أن يضم هذا الهاتف أيضًا بطارية ضخمة بسعة 4200mAh تدعم الشحن السريع بقوة 40 واط.

ستعلن شركة Huawei عن سلسلة هواتف Huawei Nova 5 Series يوم غد الجمعة الموافق لـ 21 يونيو جنبا إلى جنب مع الجهاز اللوحي الجديد Huawei MediaPad M6.