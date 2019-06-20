الهاتف القابل للطي Galaxy Fold جاهز تقريبًا ليشق طريقه إلى السوق

فاطمة أيت طالب - دبي - عملية إعادة تصميم الهاتف القابل للطي Galaxy Fold على وشك أن تنتهي، مما يعني أننا سنرى هذا الهاتف في المتاجر قريبًا. ومع ذلك، لم تلتزم شركة سامسونج بعد بالكشف عن موعد الإطلاق الجديد لهاتفها القابل للطي.

أنكرت الشركة الشائعات التي تتحدث عن إطلاق الهاتف Galaxy Fold في شهر يوليو المقبل، لذلك هذا يقودنا للإعتقاد بأنه سيتم إطلاق هذا الهاتف الذكي على الأرجح في نفس الوقت الذي سيتم فيه إطلاق الهاتف Galaxy Note 10 في شهر أغسطس المقبل. وقال Kim Seong-cheol، نائب رئيس قسم الشاشات في شركة سامسونج : ” لقد تم التغلب على معظم مشاكل الشاشة، والهاتف Galaxy Fold جاهز ليصل إلى السوق “، وأضاف : ” عندما يتم إطلاق Galaxy Fold، فهو سيحظى بالكثير من الإهتمام في السوق “.

ومع ذلك، ما زلنا ننتظر من سامسونج الوفاء بوعدها من خلال الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد للهاتف قريبًا مع العلم بأنه مضى ثلاثة أسابيع بالفعل على ذلك. كان من المقرر في الأصل إطلاق الهاتف Galaxy Fold جنبا إلى جنب مع سلسلة هواتف Galaxy S10 Series، ولكن بعد ظهور بعض المشاكل في الوحدات الأولية التي تم إرسالها إلى المراجعين، قررت الشركة الكورية الجنوبية إلغاء عملية الإطلاق إلى أجل غير مسمى حتى يتم إصلاح كافة المشاكل المُكتشفة.

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لذلك، إحتمال إطلاق الهاتف Galaxy Fold لا يزال واردًا، ولكن فقط في حالة إذا قامت شركة سامسونج بإصلاح المشاكل القليلة المتبقية والمتعلقة بالمفصل والشاشة القابلة للطي.