فاطمة أيت طالب - دبي - تقوم شركة آبل بالتخلص من بعض المخزون المتوفر لديها من لوحيات iPad التي تم تجديدها، فهي الآن تقدم خصومات تصل إلى 200 دولار أمريكي على بعض الطرازات من هذه اللوحيات. يمكنك شراء لوحيات iPad المجددة بهذه بكل ثقة، فهي لم تحصل على بطاريات جديدة فقط وهيكل جديد لتبدو جديدة، فهي تأتي أيضًا مع ضمان لمدة عام على غرار لوحيات iPad الجديدة. إذا كنت تبحث عن خصومات على المزيد من منتجات آبل، فقد وجدنا أيضًا أن شركة آبل توفر خصومات على الوحدات المجددة من حواسيب MacBook، وهواتف iPhone، وبعض الطرازات من الساعة الذكية Apple Watch.
أفضل عرض حاليًا هو نسخة 64GB المجددة من جهاز iPad Mini 4 والتي يمكنك الحصول عليها مع خصم يصل إلى 180 دولار أمريكي. هذه النسخة تكلف في العادة 449 دولار أمريكي، ولكن يمكنك الحصول عليها الآن مقابل 269 دولار أمريكي فقط. وبغض النظر عن iPad Mini 4، فشركة آبل توفر أيضًا عرضًا مميزًا لكل من يرغب في الحصول على نسخة 64GB المجددة من جهاز iPad Pro 10.5 2017، فمن الممكن الآن الحصول على هذه النسخة مقابل 469 دولار أمريكي علمًا أنها تكلف في الغالب نحو 549 دولار أمريكي، وهذا ما يعني بأن شركة آبل توفر خصمًا قدره 80 دولار أمريكي على هذا الجهاز.
وإليكم أدناه المزيد من الخصومات التي تعرضها شركة آبل لمختلف منتجاتها المجددة الأخرى :
كانت هذه تفاصيل خبر آبل توفر خصومات ضخمة على مجموعة من أجهزتها الخاضعة للتجديد، بما في ذلك iPad و iPhone و MacBook لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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