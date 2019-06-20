لو ليك أكتر من 5 آلاف متابع على فيس بوك وتويتر.. عقوبات تنتظر مخالفاتك

كتب محمد السيد
أكد جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه يحق للمجلس اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى مخالفة على جميع مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك، تويتر، انستجرام"، خاصة الصفحات التى يتعدى متابعيها 5 آلاف متابع.
وأضاف جمال شوقى، فى تصريحات له، أنه يحق للمجلس إحالة المخالفة للنائب العام أو التحقيق فيها أو الاكتفاء بالجزاءات الواردة فى لائحة الجزاءات، مشيرا إلى أن هذا الأمر متبع فى جميع دول العالم، حيث تتولى هيئات البث الفضائى والاتصالات والإعلان الموجودة فى الدول الأوروبية مراقبة المحتوى ومحاسبة من يخرج...
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