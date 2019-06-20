جوجل تختبر حلًا لمشكلة التعليقات في يوتيوب على أندرويد

وجد موقع xda-developers أن شركة جوجل تختبر طريقةً جديدةً لإخفاء التعليقات في تطبيق يوتيوب على نظام التشغيل أندرويد، وذلك بغية حل إحدى أبرز مشكلات موقع يوتيوب.

ونشر الموقع المتخصص في أخبار التقنية لقطات شاشة للتغيير الجديد الذي تختبره جوجل، والذي يُخفي جميع التعليقات في زر جديد يظهر إلى جانب أزرار الإعجاب وعدم الإعجاب الحالية.

وأفاد xda-developers بأن اختبار هذا التغيير محصور حاليًا بالهند، وذلك بحسب التقارير التي تلقاها من المستخدمين، ومع ذلك، فقد ذكر مستخدمون من دول أخرى، مثل: أستراليا، أنهم رأوا الاختبار في تطبيق يوتيوب على نظام أندرويد الخاص بهم.

ويظهر زر التعليقات الجديد بين زر (عدم الإعجاب) وزر (المشاركة) اللذين يظهران أسفل كل فيديو، وبالنقر عليه، يمكن للمستخدمين قراءة التعليقات الخاصة بكل فيديو مع الاستمرار في المشاهدة. ويُشار إلى أن التعليقات تُعرض بشكل مختلف قليلًا عن الشكل الحالي.

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ويُشار أيضًا إلى أن جوجل تختبر أشياء أخرى لتطبيق يوتيوب – غير زر التعليقات الجديد، إذ أفاد تقرير في شهر أيار/ مايو الماضي أن جوجل تبحث عن المزيد من الخيارات لتعزيز مصادر دخلها، وتتمثل إحدى الخيارات في إدراج روابط للتسوق تحت مقاطع فيديو يوتيوب، حيث تجري الشركة اختبارات لعرض المنتجات الموصى بها إلى جانب الأسعار، على منصة مشاركة الفيديو الخاصة بها.

وأفادت صحيفة (وول ستريت جورنال) أمس الأربعاء بأن مسؤولي شركة جوجل يناقشون حاليًا إزالة جميع المحتوى الموجه للأطفال من موقع يوتيوب، ثم نقله إلى تطبيق يوتيوب المخصص للأطفال (يوتيوب كيدز) YouTube Kids.