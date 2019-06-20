أصبحت الهواتف الذكية اليوم أعلى سعرًا من أي وقت مضى، ففي عام 2016؛ كان أغلى إصدار قدمته آبل من هواتف آيفون يبدأ بسعر 770 دولارًا فقط، أما هذا العام فقد وصل سعر أغلى إصدار من هواتف آيفون إلى 1449 دولارًا.

كما أن البدائل من هواتف (أندرويد) Android، ليست أرخص بكثير، فإذا كنت تبحث عن الهواتف الذكية الرائدة، مثل: هواتف سامسونج، و(إل جي) LG، وجوجل، فلن تجد فرقًا كبيرًا في السعر.

عندما أطلقت شركة سامسونج خلال شهر فبراير/ شباط الماضي؛ سلسلة هواتف Galaxy S10، كان سعر هاتف (سامسونج جالاكسي إس 10) Samsung Galaxy S10 يبدأ من 900 دولارِِ، في حين كان سعر هاتف جوجل (بيكسل 3 إكس إل) Pixel 3 XL يصل إلى 1000 دولارِِ عند الإطلاق.

ولكن هذا لا يعني أنك تحتاج إلى دفع ما يقرب من 1000 دولارِِ للحصول على هاتف ذكي رائد، إذا كنت لا تمانع في التضحية ببعض الميزات، واختيار طراز أقدم، فهناك العديد من الخيارات التي يمكنك الاختيار من بينها، والتي لن تكلف سوى نصف سعر هاتف (آيفون إكس إس) iPhone XS الذي يصل إلى 1000 دولارِِ، أو حتى أقل من ذلك.

فيما يلي أبرز 5 هواتف ذكية بسعر أقل من 500 دولار في عام 2019:

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1- هاتف Moto G7:

تُعد شركة موتورولا من أهم الشركات التي تقدم الهواتف ذات الفئة المتوسطة بمواصفات قوية، ويظهر ذلك في سلسلة هواتف (موتو جي) Moto G، ومن أهم هواتفها التي أُطلقت خلال عام 2019، هو هاتف (موتو جي 7) Moto G7.

يأتي الهاتف بشاشة من نوع LTPS LCD بمقاس 6.3 بوصات، وبدقة 1080 × 2270 بكسلًا، وبكثافة 405 بكسلات في البوصة الواحدة، ومدعمة بزجاج 3D Corning Gorilla للحماية من الصدمات، والخدوش.

يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم Snapdragon 632؛ ثماني النوى بتردد 1.8 جيجاهرتز، مع (ذاكرة وصول عشوائي) RAM بسعة 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للزيادة عبر (بطاقات الذاكرة الخارجية) microSD حتى 512 جيجابايت.

كما يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثنائية العدسة، الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم التركيز التلقائي، والثانية: بدقة 5 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، مع مستشعر للعمق. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل، وتدعم ميزة HDR.

يضم الهاتف مستشعر لبصمة الإصبع في الخلف، ويدعم منفذ السماعات التقليدي 3.5 مم، بالإضافة إلى منفذ USB-C.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل (أندرويد 9 باي) Android 9.0 Pi، وببطارية سعتها 3000 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 واطًا.

بالإضافة إلى ذلك؛ يتميز الهاتف بالشاشة الممتدة من الحافة إلى الحافة تقريبًا مثل العديد من الهواتف البديلة ذات الأسعار المرتفعة، ويدعم ميزة مقاومة المياه، وكل ذلك بسعر 300 دولارِِ فقط.

2- هاتف (آيفون 7) iPhone 7:

أطلقت آبل هاتف (آيفون 7) iPhone 7 عام 2016، ولكنه لا يزال خيارًا قويًا لمحبي أجهزة آبل، كم أنه مناسب للميزانية.

يأتي الهاتف بشاشة من نوع LCD بمقاس 4.7 بوصات، وبدقة 1334 × 750 بكسلًا، وبكثافة 326 بيكسلًا في البوصة الواحدة، والاختلاف الوحيد بينها وبين شاشة هاتف iPhone XR – الذي صدر هذا العام – في المقاس فقط.

يعمل الهاتف بمعالج A10 Fusion من آبل، ويتوافر بخيار واحد فقط من (ذاكرة الوصول العشوائي) بسعة 2 جيجابايت، وخيارين من مساحة التخزين الداخلية بسعة 32 أو 128 جيجابايت.

يضم الهاتف مستشعر لبصمة الإصبع مدمج في زر الرئيسية، ويدعم ميزة مقاومة المياه وفقًا لمعيار IP67.

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية أحادية بدقة 12 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم التركيز التلقائي مع مثبت الصورة البصري، وكاميرا أمامية أحادية بدقة 7 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2.

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يعمل هاتف iPhone 7 بأحدث إصدار من نظام التشغيل iOS 12.3، وسيصل إليه الإصدار الجديد iOS 13 خلال فصل الخريف القادم، وهنا تتفوق آبل من حيث دعم أجهزتها بتحديثات نظام التشغيل منذ اليوم الأول لإصدار التحديث، كما تدعم هواتفها لفترة أطول.

يتوافر الهاتف الآن بسعر 449 دولارًا فقط، الذي يعتبر أقل من نصف سعر هاتف (آيفون إكس إس).

3- هاتف Razer Phone 2:

يقدم لك هاتف Razer Phone 2؛ دليلًا على أنك لست مضطرًا للتضحية بالأداء القوي، إذا كنت تفكر في شراء هاتف ذكي جديد بميزانية محدودة.

بالرغم من أن هذا الهاتف يعتبر من هواتف الألعاب المهمة، إلا أنه يدعم ميزات الهواتف الرائدة مثل: مقاومة الماء والغبار – وفقًا لمعيار IP67 – والشحن اللاسلكي، مما يجعله خيارًا مثاليًا للاستخدام الشخصي، واللعب.

يأتي هاتف Razer Phone 2 بشاشة من نوع IGZO IPS LCD، بمقاس 5.7 بوصات، وبدقة 1440×2560 بكسلًا، وبكثافة 513 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا في الثانية، مما يجعل الرسوم المتحركة تبدو بمثل سلاسة صفحات التمرير، كما تظهر الرسومات بشكل أوضح، وهذه الميزة لن تجدها حتى في الهواتف الرائدة التي يصل سعرها للضعف تقريبًا.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 845 من كوالكوم بتردد 2.80 جيجاهيرتز، ووحدة معالجة الرسوميات Adreno 630، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، ويمكن زيادتها من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية microSD حتى 1 تيرابايت.

يعمل الهاتف ببطارية سعتها 4000 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم تقنية الشحن اللاسلكي، ولكن أهم ما يميز الهاتف حاليًا أن سعره انخفض من 800 دولارٍ ليصل إلى 499 دولارًا، مما يجعله خيارًا أفضل للميزانية الآن، إذا كنت تحتاج للأداء القوي.

4- هاتف سامسونج Galaxy S9:

هاتف (جالاكسي إس 9) Galaxy S9 هو إصدار العام الماضي من سلسة هواتف سامسونج الرائدة والمميزة (جالاكسي إس) Galaxy S، ولكنه لا يزال من بين أفضل الهواتف المتاحة في عام 2019.

يأتي هاتف (جالاكسي إس 9) بشاشة من نوع Super Amoled بمقاس 5.8 بوصات، وبدقة 2960×1440 بكسلًا، وبكثافة 570 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتشغل معظم الجهة الأمامية للهاتف بنسبة طول إلى عرض 18.5:9، ومدعومة بطبقة من زجاج Gorilla Glass 5 للحماية من الخدوش، والصدمات.

يعمل الهاتف بمعالج Exynos 9810 من سامسونج، أو Snapdragon 845 من كوالكوم، ويتوافر بخيار واحد فقط من (ذاكرة الوصول العشوائي) بسعة 4 جيجابايت، وثلاث خيارات من مساحة التخزين الداخلية بسعة 64 أو 128 أو 256 جيجابايت، مع دعم زيادتها من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية حتى 400 جيجابايت.

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية أحادية بدقة 12 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة متغيرة f/1.5 – f/2.4، مع مثبت الصورة البصري OIS، وكاميرا أمامية أحادية بدقة 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.7.

يعمل الهاتف ببطارية سعتها 3000 ميلّي أمبير/الساعة، وتدعم ميزة الشحن اللاسلكي، والسريع، ويدعم منصة Samsung DeX، وSamsung Pay والمساعد الصوتي (بيكسبي) Bixby وGear VR، وبعض الخدمات الأخرى من سامسونج.

يتوافر هاتف (جالاكسي إس 9) الآن بسعر 500 دولارِِ، للنسخة ذات سعة التخزين الداخلية 64 جيجابايت.

5- هاتفا جوجل Pixel 3a XL و Pixel 3a:

عندما قررت شركة جوجل دخول سوق الهواتف الذكية؛ ركزت اهتمامها على هواتف الفئة الممتازة، ولكنها غيّرت هذا المبدأ عندما أطلقت هاتفي Pixel 3a XL وPixel 3a، بمواصفات ومزايا أقل، مع الحفاظ على جودة الكاميرا التي تتميز بها الهواتف الرائدة.

الميزة البارزة في الهواتف الجديدة؛ أنها تحمل الكاميرا الخلفية نفسها الموجودة في هاتف Pixel 3 XL الذي يصل سعره للضعف، وهي كاميرا أحادية بدقة 12.2 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم ميزة HDR، والتركيز التلقائي، وميزة Night Sight، وSuper Res Zoom لالتقاط صور احترافية في ظروف الإضاءة المنخفضة.

يعمل الهاتفان بمعالج Snapdragon 670 من كوالكوم ثماني النوى، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، ولكنها غير قابلة للزيادة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية. كما يأتي الهاتفان مع منفذ السماعات التقليدي 3.5 مم، الذي تخلت عنه جوجل في سلسلة هواتف Pixel 3.

يتوافر هاتف Pixel 3a بسعر يبدأ من 399 دولارًا، ويأتي بشاشة مقاسها 5.6 بوصات، وهاتف Pixel 3a XL بسعر 479 دولارًا، ويحمل شاشة مقاسها 6 بوصات.