مايكروسوفت تطرح Chromium Edge لنظامي ويندوز 7 و 8

أصدرت شركة مايكروسوفت اليوم أول نسخة معاينة من الجيل التالي لمتصفحها للويب (Microsoft Edge) المسمى (Chromium Edge)، بحيث إن هذه النسخة مخصصة لأنظمة التشغيل ويندوز 7؛ وويندوز 8؛ وويندوز 8.1.

ويمكنك تنزيل نسخة المعاينة من خلال موقع (Microsoft Edge Insider) الذي أطلقته مايكروسوفت في وقت سابق من أجل السماح للمستخدمين بالوصول إلى نسخ المعاينة الأولى لمتصفح (Microsoft Edge) الجديد المستند إلى كروميوم (Chromium).

وكانت مايكروسوفت قد تبنت في شهر ديسمبر تطوير (Chromium Edge) لأجهزة حواسيب سطح المكتب، وأعلنت أنها ستفصل بين تحديثات (Edge) وتحديثات ويندوز 10.

وقالت عملاقة البرمجيات: إن (Edge) قادم إلى جميع الإصدارات المدعومة من نظامي التشغيل ويندوز؛ وماك.

وأصدرت الشركة في شهر أبريل أول نسخة معاينة من متصفح (Chromium Edge) لنظام التشغيل ويندوز 10 عبر ثلاث قنوات مختلفة هي: (Developer)، و (Beta)، و (Canary)، وذلك في سبيل إلقاء نظرة مبكرة على كيفية تغير (Edge)، لكن للنسخة 64 بت، وباللغة الإنجليزية فقط.

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ومع الإصدار الحالي، فإن مايكروسوفت وفت بوعدها، حيث وفرت نسخة المعاينة من (Chromium Edge) لكل المنصات الرئيسية العاملة على أجهزة حواسيب سطح المكتب.

وبالرغم من العلامة التي تجمع بين مايكروسوفت ونظام التشغيل لينكس (Linux)، إلا أنها لم تذكره في إعلانات (Edge)، مع استمرار الإشاعات حول وجود نسخة من المتصفح لنظام لينكس.

وقالت الشركة: إن توفير الجيل التالي من متصفح الويب (Microsoft Edge) لجميع نسخ ويندوز المدعومة هو جزء من هدفنا لتحسين تجربة تصفح الويب لعملائنا على كل جهاز، وتمكين المطورين من بناء تجارب جديدة بأقل تشتت ممكن.

وأضافت “سيكون لدى (Microsoft Edge) نفس المنصة المحدثة دائمًا ونفس أدوات المطور على جميع نسخ ويندوز؛ وماك المدعومة، وسيؤدي ذلك إلى تقليل الإرباك بالنسبة لمطوري الويب، مع ضمان حصول جميع عملاء ويندوز على أحدث خيارات التصفح”.

وتدعي مايكروسوفت أن نسخة (Chromium Edge) لنظامي التشغيل ويندوز7؛ وويندوز 8 تشبه إلى حد كبير نسخة نظام التشغيل ويندوز 10، لكن هناك بعض المشاكل المعروفة، بما في ذلك عدم وجود دعم للوضع الداكن؛ كما لا يوجد دعم لتسجيل الدخول إلى (Azure AD).

يُذكر أن الشركة لا توفر سوى قناة (Canary) لنظامي التشغيل ويندوز7؛ وويندوز8، وقال الفريق: ستصل قناة (Developer) إلى النسخ السابقة من ويندوز قريبًا، وذلك بالرغم من حقيقة أن مايكروسوفت تخطط لإنهاء دعم نظام ويندوز 7 في شهر يناير القادم.