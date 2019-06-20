ناشطون يحثون جوجل على تفكيك نفسها قبل فوات الآوان

طالب ناشطون مساهمون في ألفابت – الشركة الأم لشركة جوجل وأخواتها – الشركة بتفكيك نفسها قبل أن يجبرها المنظمون على ذلك، وتأتي هذه المطالبة بعد الدعوات إلى تفكيك شركة فيسبوك، التي ظهرت خلال الآونة الأخيرة.

وتهدف مجموعة SumOfUs – وهي مجموعة مقرها الولايات المتحدة تعمل على الحد من القوة المتزايدة للشركات – إلى تقديم هذا الاقتراح في اجتماع المساهمين السنوي لشركة ألفابت يوم الأربعاء، في قاعة بمكاتب الشركة في سانيفيل، كاليفورنيا.

وفي حين يبدي المسؤولون في الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي قلقهم من القوة السوقية لشركة ألفابت في ضوء القيود المفروضة على الاحتكار، قالت مجموعة SumOfUs: “نعتقد أنه يمكن للمساهمين الحصول على قيمة أكبر من التخفيض الإستراتيجي الطوعي في حجم الشركة، مقارنةً بمبيعات الأصول التي يفرضها المنظمون”.

ويستبعد مراقبون أن يحظى هذا الاقتراح بفرصة واقعية للنجاح، إذ يمتلك (لاري بيج)، و(سيرجي برين) – مؤسسا شركة جوجل، وأكبر مديرين تنفيذيين لشركة ألفابت – نحو 51.3% من أصوات المساهمين.

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ومع ذلك، فإن هذه الدعوات تُظهر تركيزًا متزايدًا على احتمال اتخاذ إجراءات لمكافحة الاحتكار ضد شركة ألفابت وغيرها من شركات التقنية الكبرى، مثل: فيسبوك، وأمازون، وهي تواجه ردة فعل سياسية وعامة بشأن قضايا الخصوصية والقوة، التي تمارسها الآن هذه الشركات على معلومات العالم.

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يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) انتقد شركة جوجل أكثر من مرة، مدعيًا – دون دليل – أن البحث عنه عبر محرك البحث جوجل يعطي نتائج سلبية. وقد اقترح على المنظمين في الولايات المتحدة أن يحذو حذو نظرائهم الأوروبيين، وأن يتمعنوا في احتكارات شركات التقنية، ولكنه لم يقترح أي علاج محدد.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت في وقت سابق من شهر حزيران/ يونيو الجاري عن مصادرها أن وزارة العدل الأمريكية، ولجنة التجارة الفيدرالية تستعدان للتحقيق في كون جوجل، وأمازون، وآبل، وفيسبوك تسيء استخدام قوتها السوقية الهائلة.