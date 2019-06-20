تكنولوجيا: غداً ينطلق مؤتمر شاومي للإعلان عن هاتفي Mi CC9 وMi CC9e

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة شاومي مؤتمرها غداً 21 من يونيو للإعلان الرسمي عن أحدث إصدارتها من الهواتف الذكية Mi CC9 وMi CC9e.

أكد Lei Jun مؤسس شركة شاومي على خطط الشركة لعقد مؤتمرها في الصين غداً للإعلان عن إصدارات جديدة من هواتف الشركة، مع توقعات بالإعلان الرسمي عن هاتفي Mi CC9 وMi CC9e، حيث جاء إعلان شاومي التشويقي ليكشف عن كاميرة سيلفي مميزة في الإصدار القادم من الهواتف الذكية.

ومن المقرر أن يضم هاتف Mi CC9 كاميرة مميزة بتصميم آلي متحرك وقابل للتدوير إلى أعلى بتصميم أقرب إلى هاتف Asus Zenfone 6، حيث من المتوقع أن تتميز الكاميرة بمستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل، أيضاً من المتوقع أن تتميز الكاميرة الثانية بعدسات واسعة الزوايا مع كاميرة مميزة بعدسات telephoto.

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أيضاً من المقرر أن ينطلق هاتف Mi CC9 برقاقة معالج Snapdragon 730، مع لون وردي صدفي مميز، بينما ينطلق هاتف Mi CC9e بنفس التصميم المميز لهاتف Mi 9، كما يضم رقاقة معالج Snapdragon 712، أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، مع شاحن 18W.

وفي مواصفات الكاميرة تقدم شاومي هاتف Mi CC9 مع مستشعر 32 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية، ومستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع كاميرة مميزة بزاوية عرض كبيرة وكاميرة telephoto.

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