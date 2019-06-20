تكنولوجيا: Hasselblad تكشف عن كاميرة X1D II بدون مرآة داخلية وسعر 5750 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Hasselblad عن إصدار جديد من الكاميرات المميزة بتصميم بدون مرآة داخلية X1D II، التي تأتي بمستوى تسعير أقل من الإصدار الأصلي، مع آداء أكثر سرعة، كما كشفت الشركة عن عدسات التكبير الجديدة XCD 3,5-4,5/35-75.

قدمت شركة Hasselblad خلال السنوات الماضية الإصدار الأول من كاميرة X1D الذي جاء للمرة الأولى بتصميم medium-format بدون مرآة داخلية، واليوم يصل الإصدار الجديد X1D II الذي يأتي بمجموعة من التحسينات مع آداء أسرع وسعر 5750 دولار، حيث يتميز الإصدار الجديد من كاميرة X1D II بمستوى تسعير أقل مقارنة بالإصدار الأول الذي انطلق إلى الأسواق بسعر يبدأ من 9000 دولار.

كما كشفت شركة Hasselblad عن الإصدار التاسع من سلسلة عدسات X التكبير في عدسات XCD 3,5- 4,5/35-75، والتي تأتي بحجم صغير لتتوافق في العمل مع زواية عرض واسعة في الكاميرة إلى عدسات telephoto قصيرة مميزة ببعد بؤري طويل، على أن تنطلق إلى الأسواق في شهر أكتوبر بسعر 5175 دولار.

Advertisements

أيضاً من بين إعلانات Hasselblad في Phocus Mobile 2، وهي آداء جديدة من الشركة لتحرير سريع للصور، حيث يتوافق في العمل مع كاميرة X1D II عبر الإتصال من خلال منفذ USB C، أو شبكات WiFi، كما يدعم العمل مع كلاً من أجهزة iPad Pro و iPad Air، ومن المقرر أن تدعم آداة Phocus Mobile 2 تصدير الصور بأعلى جودة، مع التحكم المباشر من الكاميرة.

يذكر أن Hasselblad قد أشارت أيضاً إلى بدء تطوير CFV II 50C التي تتميز بمستشعر medium-format مميز بدقة 50 ميجا بيكسل، مع شاشة قابلة للإنحناء، على أن تتوافق مع أنظمة V في الكاميرات.

المصدر

اعلان

