الكشف عن المواصفات التقنية للكاميرات الثمانية القادمة مع الهاتف الرائد المقبل لشركة Sony

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي سمعنا بأن شركة Sony تعمل على هاتف Xperia جديد يضم إجمالاً ثماني كاميرات، إثنتان في الأمام وستة في الخلف. في ذلك الوقت لم تكن لدينا أي معلومات حول هذه الكاميرات، ولكن نحن هنا الآن مع تسريب جديد يهدف إلى سد هذه الفجوة في ورقة المواصفات.

يزعم مصدر لطالما كان موثوقًا في الماضي أن هذا الهاتف القادم من شركة Sony سيضم كاميرا أمامية أساسية بدقة 10 ميغابكسل يتواجد بجانبها كاميرا من نوع Time Of Flight بدقة 0.3 ميغابكسل. وفي الخلف، يكشف لنا نفس المصدر بأن الهاتف سيضم كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل مع عدسة بفتحة متغيرة 1.2/2.4، وسيكون بجانبها كاميرا أخرى بدقة 12 ميغابكسل مع عدسة بفتحة متغيرة أيضًا 1.2/2.4، فضلا عن كاميرا أخرى من نوع Time Of Flight بدقة 0.5 ميغابكسل.

وبالنسبة للكاميرات الثلاثة المتبقية، فهي ستمتاز بدقة 20 ميغابكسل و8 ميغابكسل و16 ميغابكسل على التوالي مع العلم بأن جميع هذه الكاميرات الثلاثة ستضم عدسات بفتحة 2.4.

من المحتمل أن يرافق الكاميرا الأساسية وكاميرا Time Of Flight المصممة لإستشعار معلومات العمق كاميرا واسعة الزاوية وكاميرا مقربة. ولكن ليست لدينا في الوقت الراهن أي معلومات حول الغرض من الكاميرتين المتبقيتين. أما وقد قلنا ذلك، فلا ينبغي التعامل مع هذه المواصفات على أنها مؤكدة حتى يتم تقديم أدلة وحجج قوية تدعمها.

