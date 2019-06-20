Xiaomi تتحدث عن بشاعة النوتش في سلسلة من الإعلانات الترويجية الجديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة Xiaomi في الأسبوع الماضي عن الهاتف Xiaomi Mi 9T للأسواق العالمية، وعلى الرغم من أن هذا الهاتف ليس سوى الهاتف Redmi K20 مع إسم مختلف، فهذا لا يعني بأنه ليس هاتفًا مميزًا من الفئة المتوسطة، وخصوصًا إذا أخذنا بعين الإعتبار أنه يضم شاشة خالية من القطع أو الثقب، ويضم كاميرا أمامية منبثقة.

تركز الشركة الصينية على ذلك بالضبط للتسويق للهاتف Xiaomi Mi 9T في سلسلة جديدة من الإعلانات الترويجية للهاتف والتي تتحدث عن بشاعة القطع في شاشات الهواتف الذكية. وتعرض لنا كل حلقة كيف يبدو القطع سخيفًا في مختلف الحالات :







سنكون مقصرين إذا لم نذكر أن شركة Xiaomi نفسها قامت بإطلاق العديد من الهواتف الذكية المزودة بالشاشات المقطوعة، لذلك هذه الحيلة تبدو ماكرة للغاية من جانبها. أو ربما إكتشفت أن الشاشات المزودة بالقطع سيئة فجأة؟ إنتظر لا، هذا ليس هو الحال، فقد حاولت شركة Xiaomi مع سلسلة هواتف Xiaomi Mi Mix Series الإستعانة بالعديد من الحلول والتصاميم منذ سنوات للتخلص من الإطار السميك للشاشات والقطوع وغيرها من المعيقات الأخرى. وبالتالي، هذه مجرد حيلة تسويقية من الشركة الصينية، ويبقى أن نحكم على مدى فعاليتها.