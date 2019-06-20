مايكروسوفت تعود لبيع الحواسيب المحمولة التابعة لشركة Huawei في متجرها، ولكن…

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد إزالة جميع الحواسيب المحمولة Huawei MateBook التابعة لشركة Huawei من متجرها الرسمي على شبكة الإنترنت في الشهر الماضي، فقد قررت شركة مايكروسوفت الآن عرض هذه الحواسيب المحمولة مرة أخرى للبيع في المتجر.

في بيان موجز تم تقديمه لموقع The Verge، كشفت شركة مايكروسوفت أنها قررت إستئناف بيع المخزون الحالي المتوفر لديها من الحواسيب المحمولة التابعة لشركة Huawei في متجر Microsoft Store، وهذا ما يشير إلى أن المتجر لن يقوم بتجديد المخزون عندما ينفد المخزون الحالي.

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ذكرت التقارير أن شركة Huawei كانت مستعدة للإعلان عن حاسوب محمول جديد في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES Asia قبل أسبوع، ولكن تراجعت عن ذلك في اللحظات الأخيرة بسبب الوضع المضطرب الحالي للشركة مع الحكومة الأمريكية التي تلعب بورقة Huawei في حربها التجارية مع الصين.