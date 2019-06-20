يوتيوبر تحول سيارة Tesla Model 3 إلى شاحنة صغيرة

فاطمة أيت طالب - دبي -

قد تكون شركة Tesla تعمل على شاحنة كهربائية صغيرة، ولكن اليوتيوبر Simone Giertz لا تريد الإنتظار. إحتاجت Simone Giertz المشهورة بأعمالها ذات الصلة بالروبوتات على اليوتيوب إلى شاحنة صغيرة لا تستخدم الوقود لتقل بها المواد الخاصة بها. لذلك، قررت شراء سيارة Tesla Model 3 بدلا من ذلك، وشرعت في تحويلها إلى شاحنة صغيرة بنفسها.

إحدى الأسباب التي جعلت Simone Giertz تتمتع بشعبية كبيرة على اليوتيوب هو إهتمامها الكبير بمجال الروبوتات. لم تكن تصاميمها سلسة ولكنك ستفهم دائمًا النية الكامنة وراء إبداعاتها، ولك أن تأخذ على سبيل المثال المبنه الذي صنعته والذي يصفق أمام وجهك.

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كما يتصور المرء، تحتاج إلى إجراء بعض التعديلات على سيارة كان من المفترض أن تكون سيارة سيدان إذا كنت ترغب في تحويلها إلى شاحنة صغيرة. هذا ما فعلته Simone Giertz بسيارة Tesla Model 3 الجديدة تمامًا. لقد قامت بقطع المقعد الخلفي وصندوق السيارة بالإضافة إلى إجراء العديد من التعديلات المختلفة الأخرى.

عملية تحويل سيارة Tesla Model 3 إلى شاحنة صغيرة هي بنفس قدر غرابة إختراعاتها السابقة، ولكنها تحولت إلى عملية رائعة في نهاية المطاف. تأكد من أنك شاغر تمامًا عندما تقوم بمشاهدة الفيديو الذي يعرض عملية تحويل سيارة Tesla Model 3 إلى شاحنة صغيرة لأن مدة هذا الفيديو تصل إلى 30 دقيقة.