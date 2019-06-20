تسريب جهاز Nintendo Switch Mini من قبل شركة صينية متخصصة في صناعة الملحقات

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للشائعات الأخيرة، فيبدو أن شركة Nintendo تخطط لإطلاق طرازين جديدين من جهاز Nintendo Switch في وقت لاحق من هذا العام. ويقال بأن واحد من هذين الطرازين سيكون عبارة عن نسخة مطورة من جهاز Nintendo Switch الحالي تضم نسخة مطورة من المعالج Nvidia Tegra X1، في حين يقال بأن الطراز الآخر سيكون عبارة عن نسخة منخفضة التكلفة مصممة لتكون محمولة فقط.

يبدو أنه تم تأكيد قدوم هذا الطراز الثاني للتو، على الأقل وفقا لتغريدة حديثة نشرها CptxAlex من WickedCoolToys. ووفقا لهذه التغريدة، فيبدو أنه تلقى رسالة إلكترونية من إحدى الشركات الصينية المصنعة للأغطية الواقية تقول فيها أن لديها خططًا لإطلاق ملحقات جديدة لما تطلق عليه إسم ” Nintendo Switch Mini “.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الصور المصاحبة للرسالة الإلكترونية تجسد لنا بالفعل جهاز Nintendo Switch Mini أم مجرد جهاز بديل، ولكن الجهاز الذي يظهر في هذه الصور يتماشى مع ما تم تداوله في الفترة الماضية. ووفقا للشائعات السابقة، فهي تقول بأن واحدًا من طرازات Nintendo Switch الجديدة التي سيتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام سيكون محمولاً ولن يأتي مع قاعدة إرساء لتحويله إلى جهاز ألعاب منزلي عندما يتم ربطه مع التلفزيون.

لقد تساءلنا دائمًا عن مصير Nintendo 3DS منذ إطلاق جهاز Nintendo Switch، وإذا كانت شائعات Nintendo Switch Mini صحيحة، فيبدو أنه سيكون البديل الرئيسي لجهاز Nintendo 3DS، وخاصة مع جميع الألعاب المدهشة التي تم الإعلان عنها حتى الآن.