المزيد من الشركات الأمريكية تطالب إدارة ترامب برفع الحظر عن شركة Huawei

فاطمة أيت طالب - دبي - عارضت كل من Intel و Xilinx الحظر المفروض على شركة Huawei خلال إجتماع مع وزارة التجارة الأمريكية تم عقده في أواخر شهر مايو الماضي. تصنع كلا الشركتان رقاقات FPGAs مع العلم بأن شركة Huawei تستخدم رقاقات FPGAs التابعة لشركة Xilinx في ” خوادمها السحابية المتسارعة ” لتنفيذ الترميز HEVC على الفور من أجل بث الفيديو وكذلك تسريع عمل الذكاء الإصطناعي وعمليات تحليل البيانات بنحو 50 مرة.
جادلت شركة كوالكوم لصالح شركة Huawei أيضًا بعدما توصلت الشركتان إلى إتفاق مؤقت لترخيص براءات الإختراع في وقت سابق من هذا العام . وكما هو الحال مع شركة آبل، فقد كانت شركة Huawei بدورها مترددة في دفع رسوم براءات الإختراع لشركة كوالكوم، ولكنها وافقت فيما بعد على دفع 150 مليون دولار أمريكي للشركة الأمريكية الرائدة في مجال تصميم الرقاقات والمعالجات. ووفقا لأحد المطلعين على المسألة، فهذا لا يعني مساعدة Huawei. الأمر يتعلق بتجنيب الشركات الأمريكية الأذى.
تدعي هذه الشركات أن الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة التابعة لشركة Huawei لا تحمل نفس المخاطر الأمنية التي تحملها معدات شبكات الجيل الخامس 5G التابعة للشركة، لذلك يجب رفع الحظر عنها.
في وقت سابق من هذا الشهر، أخبرت شركة جوجل إدارة ترامب أن منع شركة Huawei من إستخدام نظام الأندرويد يهدد أمن الولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك، فإن حجة جوجل ليست قوية، فهي تدعي أنه نظرًا لأن هواتف Huawei ستكون خارج درع Google Play Protect، فقد يكون مستخدميها عرضة للبرمجيات الخبيثة، وقد يكون بعض هؤلاء المستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية.
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