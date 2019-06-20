تقرير جديد يكشف عن موعد الإعلان الرسمي عن الهاتفين Galaxy Note 10/10 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد صادفنا تقريرًا في وقت سابق من هذا الشهر ينص على أن شركة سامسونج ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy Note 10 في اليوم العاشر من شهر أغسطس المقبل. ولكن الآن نقلاً عن أشخاص مطلعين على خطط سامسونج، فقد ذكر موقع CNet بأن الشركة الكورية الجنوبية تعتزم في الواقع إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy Note 10 في اليوم السابع من شهر أغسطس المقبل بدلاً من اليوم العاشر كما تردد سابقًا.

يشير نفس التقرير إلى أن حدث الإعلان الرسمي عن الهاتف Galaxy Note 10 سيُعقد في العاصمة الإقتصادية الأمريكية، نيويورك، وبالضبط في مركز Barclays Center، وهو نفس المكان الذي قامت فيه شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy Note 9 في العام الماضي.

يقال بأن شركة سامسونج ستعلن عن هاتفين ضمن سلسلة هواتف Galaxy Note Series هذا العام، وهما Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 Pro. وكشفت الصور الحاسوبية التي تم تسريبها في الفترة الماضية أن كلا الهاتفين سيحصلان على نفس التصميم، بإستثناء أن الهاتف Galaxy Note 10 Pro سيحصل على شاشة أكبر وكاميرا إضافية في الخلف.

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سوف يضم الهاتفين Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 Pro كذلك ثقبًا في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، وسيفتقران لمنفذ السماعات، وللزر المخصص للمساعد الرقمي Bixby الذي تعرض للكثير من الإنتقادات في الفترة الماضية.

لا زلنا على بعد أكثر من شهر ونصف عن موعد الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series، لذلك نتوقع ظهور المزيد من المعلومات حولها في الأسابيع المقبلة.