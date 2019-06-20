Mozilla تطلق تحديث طارئ للمتصفح Firefox لإغلاق ثغرة أمنية حرجة

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت من مستخدمي المتصفح Firefox، فقد ترغب في تحديث متصفحك في أسرع وقت ممكن. وذلك لأن شركة Mozilla أصدرت مؤخرًا تحديثًا أمنيًا للمتصفح يعمل على إصلاح ثغرة أمنية من نوع يوم الصفر. وكما تعلمون على الأرجح، مثل هذه الثغرات الأمنية تظهر من حين لآخر، ولكن ما يجعل الأمر مهمًا وعاجلاً هو أنه يتم حاليًا إستغلال هذه الثغرة الأمنية من قبل القراصنة، مما يعني أن هناك فرصة بأن تكون ضحية إذا لم تقم بتحديث متصفحك بسرعة.

ووفقا لشركة Mozilla، فقد صرحت بالقول : ” يمكن أن تُحدث هذه الثغرة نوعًا من التشويش أثناء معالجة عناصر الجافاسكريبت بسبب مشاكل في Array.pop. هذا يمكن أن يسمح بتحطم قابل للإستغلال. نحن على علم بالهجمات التي تستهدف إساءة إستخدام هذا الخلل “. سينطبق هذا على مستخدمي كل من Firefox 67.0.3 و Firefox ESR 60.7.1، لذلك إذا كنت تستخدم واحد من هذين الإصدارين، فمن الأفضل بالنسبة لك تحديث المتصفح في القريب العاجل.

Advertisements

لحسن الحظ، مع المتصفحات الحديثة، تميل التحديثات إلى أن تقوم بتحميل نفسها في الخلفية وتثبيت نفسها عندما يتم إغلاق المتصفح وإعادة تشغيله. إذا كنت تستخدم متصفحك حاليًا، فأنت بلا شك سترغب في أن تتأكد من إعادة تشغيله والتحقق من إصداره للتحقق مما إذا تم تحديثه. بدلاً من ذلك، يمكنك فقط كتابة ” Update ” في مربع البحث في المتصفح Firefox، والضغط على زر ” إعادة التشغيل لتحديث Firefox “، ويجب بعد ذلك أن تصبح على ما يرام. بدلاً من ذلك، يمكنك دائمًا العثور على الإصدار الأحدث من المتصفح Firefox على الموقع الرسمي لشركة Mozilla.