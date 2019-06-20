تعرف على HP Robocop رجل الشرطة الآلي في كاليفورنيا

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كشفت شرطة هانتينغتون بارك بجنوب كاليفورنيا النقاب عن رجل شرطة آلي مهمته مكافحة الجريمة وحفظ الأمن بهدف تسهيل مهمة ضباط الشرطة في المنطقة.
وقام قسم شرطة هانتينغتون بارك بتسيير هذا الروبوت رسمياً هذا الأسبوع بهدف مراقبة وتمشيط بعض مناطق المدينة مثل الحدائق والمباني.
وسيتمكن الروبوت، المزود بكاميرات فيديو، من إرسال لقطات مصورة إلى مقر قيادة الشرطة بهدف تسهيل الحصول على استجابات آمنة وسريعة من ضباط الشرطة.
وسيتمكن إتش بي روبوكوب أيضاً من السير فوق الأرصفة والتواصل مع المارة بعبارات قصيرة مثل "من فضلك" و"طاب يومك".
وتقع هانتينغتون بارك على بعد نحو عشرة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من وسط المدينة في لوس أنجليس.
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