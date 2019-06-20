تكنولوجيا: تفاصيل حول هاتف Xperia المميز ب6 من الكاميرات الخلفية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل جديدة حول كاميرة هاتف سوني القادم من سلسلة Xperia والذي يضم 6 من الكاميرات الخلفية مع اثنان من الكاميرات الأمامية.

ظهرت تسريبات مؤخراً حول هاتف Xperia جديد يتم تطويره من سوني يأتي بعدد8 من الكاميرات، على أن تضم الكاميرة الخلفية 6 من المستشعرات، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بإعدادات مزدوجة.

واليوم جاءت تسريبات جديدة بتفاصيل أكثر حول مواصفات الكاميرة، حيث يضم الهاتف كاميرة أمامية مميزة بدقة 10 ميجا بيكسل مع مستشعر ToF بدقة 0.3 ميجا بيكسل.

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بينما يأتي الهاتف بكاميرة خلفية مميزة بمستشعر رئيسي 48 ميجا بيكسل مع عدسات متغيرة بفتحة F1.2/2.4، هذا إلى جانب مستشعر 12 ميجا بيكسل أيضاً بعدسات متغيرة F1.2/2.4، أيضاً تضم الكاميرة الخلفية مستشعر ToF بدقة 0.5 ميجا بيكسل.

أيضاً من المقرر أن تأتي المستشعرات الأخرى بدقة 20 و8 وأيضاً 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات F2.4 في المستشعرات الثلاثة، كما تشير التسريبات إلى أن مستشعر ToF سيأتي أيضاً مع عدسات telephoto وعدسات مميزة بزاوية عرض أكبر.

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