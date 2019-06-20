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وأعلنت الشركة أن الطائرة "أليس" هي نتاج إعادة تفكير جذرية في الكلفة والتجربة والأثر البيئي للسفر الإقليمي.
وأشارت إلى أنها ستستهدف المسارات المزدحمة مثل من باريس إلى تولوز، ومن أوسلو إلى تروندهايم في النرويج، ومن سان هوزيه إلى سان دييغو في الولايات المتحدة.
وأوضحت الشركة أن أول زبون تجاري لها سيكون كيب إير، وهي واحدة من كبرى شركات الطيران الإقليمي المستقلة، وتخدم 35 مدينة هناك وفي الكاريبي.
وتعتزم الشركة البدء في شحن الطائرة للاستخدام التجاري في 2022.
وصرح بار يوهاي الرئيس التنفيذي للشركة قائلا:"طائرتنا أليس تعمل بجزء بسيط من تكاليف الطائرات التقليدية، ستعيد تعريف كيف يمكن للناس السفر إقليميا وستؤذن بعصر جديد من الطيران أهدأ وأنظف وأقل كلفة".
كانت هذه تفاصيل خبر أليس... أول طائرة كهربائية لنقل الركاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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