تكنولوجيا: تسريبات مصورة لهاتف شاومي Mi CC9e مع بعض من مواصفات الهاتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد أحدث الإصدارات المتوسطة من هواتف شاومي في تسريبات مصورة نشرت عبر TENAA، حيث ينطلق الهاتف لاحقاً بشاشة AMOLED مميزة بحجم 6.39 إنش مع كاميرة خلفية ثلاثية.

أعتمد أحد هواتف شاومي مؤخراً في TENAA حيث يسجل برمز M1904F3BC على أن ينطلق إلى الأسواق بعنوان Mi CC9e، كما يتميز الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.39 إنش ودقة عرض FHD بلس، أيضاً يضم الهاتف نتوء القطرة أعلى الشاشة.

وتصل قياسات الهاتف إلى 156.8 في 74.5 في 8.67مم، كما يأتي الهاتف ببطارية مميزة بقدرة 4000 mAh، مع شاحن 3C بقدرة 18W مميز بتقنية الشحن السريع.

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ومن المقرر أن يأتي هاتف Mi CC9e بكاميرة أمامية مميزة بدقة 32 ميجا بيكسل مع تقنية دمج 4 بيكسل في نقطة واحدة لجمع أدق التفاصيل لإنتاج بيكسل واحد بحجم أكبر، بينما يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل يدعمها تقنية الذكاء الإصطناعي.

كما تضم الكاميرة الخلفية مستشعر مميز بزواية عرض أكبر مع مستشعر يضم عدسات telephoto، أيضاً من المتوقع أن ينطلق الهاتف بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، كما يدعم الهاتف رقاقة Snapdragon 710 أو Snapdragon 712.

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