تكنولوجيا: مجموعة STC تدشن خدمات الجيل الخامس 5G تجارياً بالسعودية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت مجموعة STC عن تدشينها رسمياً خدمة الجيل الخامس 5G تجاريا بالسعودية كأول مشغل بالمملكة يوفر الخدمة بصورة تجارية ومتاحة للعملاء بعدد من مدن المملكة.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ STC المهندس ناصر بن سليمان الناصر ان هذا الاطلاق يؤكد ريادة المجموعة وتطورها كممكن رئيسي للتحول الرقمي، وكتأكيد لتطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، مشيرا إلى أن الاطلاق التجاري للخدمة بالسعودية، يأتي متزامنا مع إطلاق شركة VIVA الكويت إحدى الشركات التابعة للمجموعة للخدمة تجارياً قبل أيام كأول مشغل بالكويت، كما ستطلق شركة VIVA البحرين إحدى الشركات التابعة للمجموعة للخدمة تجاريا بالبحرين قريباً.

وأكد الناصر أن STC قامت بتطوير البنية التحتية للشبكة اللاسلكية بالمملكة، وزيادة انتشارها وتوفير التقنيات العالمية الأحدث، وتسريع نشر شبكة الجيل الخامس 5G التي توفر تحولاً تقنيا كبيراً وشبكة أساسية لتطبيقات المستقبل ومنها في الوقت الحاضر توفير إنترنت متنقل بسرعة فائقة ليس لها مثيل في مناطق المملكة، حيث ستتوفر خدمات شبكة الجيل الخامس في مرحلتها الأولى حالياً في مناطق محددة في عدد من المدن الرئيسية، وذلك باستخدام أجهزة (راوتر) منزلي سيكون متوفراً في منافذ بيع محددة للاتصالات السعودية وحسب احتياجات العملاء.

ويأتي هذا التدشين تأكيداً لريادة STC في تقديم تقنيات وخدمات مبتكرة للعملاء على مستوى المملكة والمنطقة، حيث سوف يساهم الجيل الخامس في رفع كفاءة السرعة والأداء لشبكات الاتصالات اللاسلكية، كما لن يقتصر أثر على كفاءة الاتصال بين الاشخاص وهواتفهم او حاسباتهم فقط، بل في استخدامات متطورة لهذا الجيل كالخدمات المرتبطة بإنترنت الأشياء والذكاء الصناعي والروبوتات.

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وكانت مجموعة STC قد نجحت في مايو 2018 وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، من إطلاق أول المواقع الحية لشبكة الجيل الخامس لشركة STC بعد اكتمال تجاربها، وذلك للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. اضافة الى اجراءها لأول اتصال بتقنية الجيل الخامس على هاتف ذكي في الشرق الأوسط ضمن أوائل المشغلين على مستوى العالم، وذلك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين وذلك جزءا من قيادتها لاختبارات الجيل الخامس، التي بدأتها منذ عام2017 وستتم مواصلة العمل لاستكمال بناء الشبكة تدريجياً في مدن المملكة الرئيسية خلال العام الحالي، كما دشنت VIVA البحرين التابعة للمجموعة، أول مواقعها الحية لتقنية شبكة الجيل الخامس في يونيو 2018 .

ويأتي الاطلاق التجاري لخدمة الجيل الخامس ليتوافق مع خطط التحول الرقمي في المملكة ومستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، كما وأن السبق في إطلاق الجيل الخامس يعد تأكيداً على تطور البنية التحتية التي ساهمت بها المجموعة واستثمرت بها من اجل مستقبل تقني متطور.

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