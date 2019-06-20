فيديو .. ماذا يحدث عند إطلاق رصاصة في اتجاه السماء .. انتبه «الخطر قاتل»

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

سؤال قد تكون طرحته على نفسك في وقت سابق ، أين تذهب الرصاصات التي تطلق في الهواء .

وكالة سبوتنيك الروسية نشرت في هذا الشأن ، هذا التقرير الذي يوضح ويجيب على سؤال أين تذهب الرصاصات التي تطلق في اتجاه السماء .

حيث يعتقد البعض أن إطلاق الرصاص في الهواء غير قاتل، لكن تلك النظرية غير صحيحة، لأن الرصاصة تقطع مسافة رأسية محدودة قبل أن تبدأ في السقوط باتجاه الأرض بسرعة أقل.

وبحسب موقع "هاو ستوف ووركز" المتخصص ، إن الرصاصة، التي يتم إطلاقها في اتجاه رأسي إلى أعلى تقطع مسافة تتراوح بين 1.6 إلى حوالي 3 كيلومترات، وتختلف تلك المسافة على زاوية إطلاقها ونوع السلاح المستخدم.

وتتعرض الرصاصة لمقاومة الهواء أثناء السقوط، بصورة تحد من سرعتها، لكنها ستكون متزنة بصورة نسبيا خلال الاتجاه نحو الأرض، وهو ما يمكن أن يجعلها قاتلة إذا سقطت في مناطق مأهولة.

وأضاف الموقع إن إطلاق الرصاص في الهواء يكون أكثر خطرا في المدن ذات الكثافات السكانية العالية، بينما يقل هذا الخطر في المناطق الريفية والصحراوية، التي يوجد بها سكان أقل.

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إصابة خطيرة بسبب رصاصة سقطت على رأس عضو مجلس النواب الأمريكي

وشهدت ولاية تكساس الأمريكية عام 2017، إصابة أرماندو مارتينز، عضو مجلس النواب في الولاية، برصاصة سقطت من أعلى، خلال احتفالات رأس السنة، بحسب الموقع، الذي أوضح أنه كان يقف خارج منزله عندما شعر وكأنه تلقى ضربة على رأسه، قبل أن يكتشف الأطباء أنها جزء من رصاصة اخترقت الجزء العلوي من رأسه، وكادت تؤدي إلى مقتله.

وعلق الكاتب السعودي فهد عامر الأحمدي في جريدة الرياض على هذا السؤال قائلاً :

من حسن الحظ أن الرصاصة - حين تعود للسقوط - تنزل نحو الأرض بسرعة بطيئة بسبب مقاومة الهواء وعدم وجود ما يدفعها نحو الأسفل (وهذا درس مهم في علم الديناميكا الهوائية يتم مراعاته في صناعة الطائرات والصواريخ ويفسر سبب هبوط المكوك الفضائي على بطنه حين يدخل جو الأرض)!!