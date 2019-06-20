ما الفرق بين آبل ميوزيك وآبل بودكاست وآبل تي في؟

عندما أعلنت شركة آبل عن نظام (ماك أو إس كاتالينا) macOS Catalina – الإصدار الأحدث من نظام التشغيل لحواسيبها – فجرت مفاجأة صادمة للجميع بالتخلي عن تطبيق (آيتيونز) iTunes بعد 18 عامًا، واستبداله بثلاثة تطبيقات منفصلة.

طرحت آبل تطبيق (آيتيونز) لأول مرة في عام 2001، لتسهيل العثور على الموسيقى، والأفلام، والبرامج التلفزيونية، واشتمل على متجر إلكتروني، مع إمكانية مزامنة الملفات مع أجهزة آبل الأخرى، وقد غيرت من خلاله آبل مفهوم شراء الموسيقى في العالم.

ستؤدي هذه الخطوة إلى تقسيمه إلى 3 تطبيقات هي: (آبل ميوزيك) Apple Music، و(آبل بودكاست) Apple Podcast، و(آبل تي في) Apple TV، بحيث تصبح تطبيقات منفصلة تتحكم في أنشطتك الترفيهية، وقد قامت آبل بتوضيح بعض التفاصيل خلال مؤتمرها للمطورين WWDC هذا العام.

وبالرغم من أن ظهور 3 تطبيقات جديدة يبدو أمرًا معقدًا بعض الشيء، إلا أن آبل أشارت إلى أنها تتخلى عن تطبيق (آيتيونز) iTunes للحفاظ على سرعة التطبيقات، ومساعدة المستخدم في التركيز على ما يريده.

ملاحظة: هذه الخطوة لن تؤثر بأي شكل على مزامنة جميع ملفات الموسيقى، والفيديو، والبودكاست عبر (آي كلاود) iCloud لتصبح متاحة على جميع أجهزتك.

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لدى آبل رؤية لكيفية استخدام تطبيقات (آبل ميوزيك) Apple Music، و(آبل بودكاست) Apple Podcast، و(آبل تي في) Apple TV، إليك أبرز الفروق بينها:

1- تطبيق (آبل ميوزيك) Apple Music:

سيكون تطبيق (آبل ميوزيك) الجديد هو مصدر الاستماع إلى الأغاني، ومشاهدة مقاطع الفيديو الموسيقية، وسيعمل التطبيق على جميع أجهزة آبل حتى تتمكن من الاستماع إلى الموسيقى من أي منها.

يمكنك استخدام تطبيق (آبل ميوزيك) دون أن تكون مشتركًا في الخدمة، ولكن عندما تدفع 10 دولاراتِِ شهريًا ستتاح لك الكثير من الميزات. تقدم الخدمة المدفوعة 50 مليون أغنية، وقوائم تشغيل، ومقاطع فيديو موسيقية، وكما يقدم التطبيق توصيات مخصصة لك، ومكتبة خاصة لتخزين الموسيقى.

وسيتمكن المستخدمون من الوصول إلى مكتبتهم الموسيقية بأكملها، سواء قاموا بتنزيل الأغاني، أو اشتروها، أو نسخوها من الأقراص المدمجة.

من الواضح أن خدمة Apple Music – التي كانت موجودة منذ عام 2015 – ستكون موجودة بشكل أساسي في التطبيق الجديد، حيث سيكون هذا هو المكان الذي يحتوي على الموسيقى التي كانت تضمها مكتبة (آيتيونز) الخاصة بك، لكنك لن تستخدم التطبيق لمزامنتها بين أجهزتك الجديدة، بل ستستخدم تطبيق (فايندر) Finder لذلك.

إذا كنت مشتركًا في خدمة iTunes Match – وهي خدمة تتيح لك إمكانية الوصول إلى كل الموسيقى الخاصة بك على جميع أجهزتك، وحتى الأغاني التي قمت باستيرادها من مصادر أخرى مثل الأقراص المدمجة – فستحتفظ بهذه المزايا أيضًا، حيث يحتوي تطبيق الموسيقى الجديد على خدمة Match.

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كما أنه باستخدام التحديث الجديد؛ ستتمكن من الوصول إلى تطبيق (آبل ميوزيك) الخاص بك، والموسيقى على جهاز (آبل تي في)، والمتابعة مع كلمات الأغاني على الشاشة.

فيما سبق في تطبيق (آيتيونز) كنت تدفع مقابل امتلاك ألبومات أو أغنيات فردية، أما الآن مع احتواء تطبيق (آبل ميوزيك) على متجر، فإنه بالإضافة إلى شراء الألبومات، أو الأغاني الفردية، يمكنك أيضًا الاشتراك شهريًا للوصول إلى ملايين الأغاني، وخدمة Match.

يمكنك تجربة (آبل ميوزيك) لمدة ثلاثة أشهر قبل اتخاذ قرار، وبعد ذلك؛ سيكون لديك 3 خيارات للاشتراك: اشتراك الطلاب مقابل 5 دولاراتِِ شهريًا، والاشتراك الشخصي مقابل 10 دولاراتِِ شهريًا، والاشتراك العائلي مقابل 15 دولارًا شهريًا، بشرط ألا يزيد عدد أفراد العائلة عن 6 أشخاص.

2- تطبيق (آبل بودكاست) Apple Podcast:

كما هو واضح من الاسم، فإن تطبيق (آبل بودكاست) Apple Podcast مخصص لتنسيق البودكاست، وليس للمسارات الموسيقية على الإطلاق، ويوفر التطبيق أكثر من 700،000 عملية بث مسجلة من البرامج التلفزيونية والإذاعية التي يمكنك مشاهدتها، والاستماع إليها، والاشتراك فيها مجانًا.

تُبث مواد البودكاست عادة في حلقات، وإذا كنت مشتركًا في التطبيق سيصلك إشعار تلقائي بالحلقات الجديدة عند توفرها، كما يمكنك أيضًا إضافة ملفات بودكاست إلى مكتبتك، والاستماع إليها في وضع عدم الاتصال مجانًا.

الآن؛ يمكنك الاستماع إلى ملفات بودكاست على أجهزة آيفون، وآيباد، و(آيبود تاتش) iPod touch، و(ماك)، و(آبل تي في) Apple TV، كما يمكنك البدء في الاستماع بأحد الأجهزة، ثم استكماله بجهاز آخر.

بمجرد الحصول على إصدار (ماك أو إس كاتالينا) خلال الخريف القادم، يمكنك الاستماع إلى ملفات البودكاست على جهاز (ماك) Mac الخاص بك من تطبيق منفصل، وحتى ذلك الحين؛ يجب عليك الاستماع من خلال تطبيق (آيتيونز) الذي سيظل متاحًا لحين وصول التحديث.

3- تطبيق (آبل تي في) Apple TV:

بمجرد وصول إصدار (ماك أو إس كاتالينا) إلى أجهزة (ماك)؛ ستُرحّل الأفلام، والبرامج التلفزيونية من تطبيق (آيتيونز) تلقائيًا إلى تطبيق (آبل تي في) – الذي يتوفر حاليًا على أجهزة آيفون وآيباد وApple TV.

يعمل تطبيق (آبل تي في) على بث برامجك التلفزيونية، وأفلامك المفضلة من خدمات بث مثل: Hulu و(أمازون برايم فيديو) Amazon Prime Video، و(نتفيلكس) Netflix، ويمكنك أيضًا شراء الأفلام والعروض، واستئجارها من هنا.

ستضيف آبل أيضًا خيار الاشتراك في خدمتها الجديدة (آبل تي في بلس) Apple TV Plus، والتي تعمل من خلالها آبل مع نجوم هوليوود لإنشاء محتوى أصلي لتنافس من خلاله منصة (نتفليكس)، ولكن حتى الآن لم تحدد كم سيكلف هذا الاشتراك، أو تاريخ الإطلاق المحدد، بل أعلنت فقط أنها ستكون خلال الخريف القادم.

كما أن نتفليكس لن يكون جزءًا من خدمة بث الفيديو الجديدة (آبل تي في بلس)، وفقًا لما صرح به (ريد هاستينغز) Reed Hastings الرئيس التنفيذي لمنصة نتفليكس.