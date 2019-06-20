الوظائف التقنية الأعلى أجرًا للخريجين الجامعيين

يمثل خريجو الكليات الحاليين أول فئة رئيسية من الجيل الذي يلي جيل الألفية الذين يدخلون سوق العمل بدوام كامل، وسيحاول الكثير منهم الحصول على وظائف في مجال التكنولوجيا، وبالرغم من ذلك، فإن الوظائف في أماكن، مثل فيسبوك، تبدو أقل شعبية بالنسبة لأبناء هذا الجيل الذين يبحثون عن الوظائف ذات الأجور الأعلى.

ووفقًا لدراسة حديثة أجراها الموقع المتخصص بالرواتب والتعويضات Comparably، فإن 88 في المئة من خريجي الكليات من الجيل الذي يلي جيل الألفية متفائلون بحذر بشأن مستقبلهم، ويتوقعون العمل بجدية أكبر من كبار السن.

وفيما يلي أفضل 15 وظيفة ذات رواتب عالية في مجال التكنولوجيا للخريجين الجدد، وسنسردها بعدٍ تنازلي:

15- مدير المبيعات:

وصف الوظيفة: يدرب ويدير فريق المبيعات، مع التركيز على مناطق المبيعات الفردية، وتتضمن واجباته تحديد مناطق المبيعات، وتحديد الحصص، وبناء خطط المبيعات، وإدارة الموظفين.

المهارات اللازمة: شهادة في الأعمال التجارية أو الإدارة، وخبرة في منصات المبيعات، مثل Salesforce، إلى جانب مهارات القيادة، والتحليل، وخدمة العملاء، والتعامل مع الآخرين.

متوسط ​​الراتب: 64،412 دولارًا.

14- مصمم الويب:

وصف الوظيفة: يعمل على تحسين المظهر الجمالي للمنتجات عن طريق خيارات التصميم المرئي.

المهارات اللازمة: شهادة في التصميم الجرافيكي، إلى جانب فهم المبادئ التصميمية للإدراك والسلوك، والتي تستند إلى علم النفس وتصف كيف ينظر البشر بصريًا إلى الأشياء والأنماط، إلى جانب القدرة الفنية.

متوسط ​​الراتب: 64,478 دولارًا.

13- مدير العمليات:

وصف الوظيفة: يشرف على العمليات التقنية، من التخطيط إلى التنسيق وصولًا إلى التنفيذ، ويبقي الموظفين ضمن المبادئ التوجيهية التقنية.

المهارات اللازمة: شهادة في إدارة الأعمال، إلى جانب مهارات القيادة، والقدرة على حل النزاعات، والدراية بالموارد البشرية.

متوسط ​​الراتب: 64،608 دولارات.

12- محلل مالي:

الوصف الوظيفي: توجيه الاستثمارات المحتملة، ومتابعة أداء الأسهم والسندات.

المهارات اللازمة: المحاسبة، والدهاء التحليلي، والقدرة على حل المشاكل، والخبرة في العمل مع المديرين التنفيذيين.

متوسط ​​الراتب: 65،687 دولارًا.

11- محلل ضمان الجودة:

وصف الوظيفة: غالباً ما توظف شركات البرمجيات والتصنيع محلل ضمان الجودة (QA)، الذي يعمل مع البرامج والمواقع الإلكترونية، ويختبر المشكلات، ويصحح الأخطاء عند العثور عليها.

المهارات اللازمة: شهادة في علوم الحاسب، إلى جانب إتقان منهجية ضمان الجودة، ولغة الاستعلام الهيكلية (SQL)، والبرمجة النصية.

متوسط ​​الراتب: 66،358 دولارًا.

10- محلل الأعمال:

وصف الوظيفة: يجمع محللو الأعمال احتياجات الأعمال مع موارد تكنولوجيا المعلومات، ويحددون مجالات التحسين في الطرق والعمليات.

المهارات اللازمة: شهادة في الأعمال التجارية أو التسويق أو الإعلان أو العلاقات العامة، إلى جانب بعض مهارات البرمجة وتحليل البيانات اللازمة.

متوسط ​​الراتب: 67,364 دولارًا.

9- مدير التسويق:

وصف الوظيفة: تطوير إستراتيجيات لتسويق المنتجات والخدمات، والتعاون مع فرق المبيعات، والعلاقات العامة، والإنتاج والتمويل والإعلان.

المهارات اللازمة: شهادة في الأعمال التجارية أو التسويق أو الإعلانات أو العلاقات العامة، ويفضل أن تكون شهادة ماجستير في إدارة الأعمال، إلى جانب مهارات التواصل والتعامل مع الآخرين.

متوسط ​​الراتب: 67،687 دولارًا.

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8- مدير تطوير الأعمال:

وصف الوظيفة: ضبط المبيعات مع التركيز على الشركة بأكملها، وزيادة الإيرادات، وتحديد اتجاهات العمل الجديدة، وإدارة علاقات العملاء.

المهارات اللازمة: شهادة في الأعمال التجارية أو التسويق أو الاتصالات، ويفضل أن يحصل على ماجستير في إدارة الأعمال، إلى جانب مهارات إدارة المشاريع والتفاوض والتعامل مع الآخرين.

متوسط ​​الراتب: 68،588 دولارًا.

7- مصمم واجهة المستخدم (UI) ومصمم تجربة المستخدم (UX):

الوصف الوظيفي: ضمان أن تتوافق تجربة المستخدم على موقع الويب مع الرؤية العامة للشركة، حيث يضع مصممو تجربة المستخدم المسار للمستخدمين، بينما يتأكد مصممو واجهة المستخدم من أن المسار واضح بصريًا.

المهارات المطلوبة: فهم مبادئ UI و UX، وطريقة وضع عناصر واجهة موقع الويب، إلى جانب الكفاءة في الرسم التخطيطي، واستخدام أدوات Figma، و Balsamiq، و Adobe XD، وتطبيق Marvel App، ومنصة InVision.

متوسط ​​الراتب: 71،691 دولارًا.

6- مهندس DevOps:

الوصف الوظيفي: أتمتة النظم والإشراف على نشر البرمجيات مع المطورين وموظفي تقنية المعلومات، وتحسين عمليات التعليمات البرمجية مع مطوري تكنولوجيا المعلومات.

المهارات المطلوبة: الإلمام بلغات تطوير الويب، وأدوات التكامل، والتشغيل الآلي، والبرمجة، وصيانة وتكوين وتشغيل أنظمة الحاسب.

متوسط ​​الراتب: 86،094 دولارًا.

5- مدير المنتج:

وصف الوظيفة: يوجه نجاح أي منتج من خلال قيادة فريق التصميم المتعدد الوظائف، ويرسم خرائط لمراحل التطوير المختلفة، بما في ذلك إطلاق المنتج والحفاظ عليه.

المهارات اللازمة: شهادة في الأعمال التجارية، إلى جانب مهارات البرمجة، وإدارة الوقت، والتعامل مع الآخرين.

متوسط ​​الراتب: 87،947 دولارًا.

4- عالم البيانات:

وصف الوظيفة: يفسر البيانات باستخدام أدوات التحليل الإحصائي والتعلم الآلي.

المهارات اللازمة: شهادة في تكنولوجيا المعلومات، أو الرياضيات، أو علوم الحاسب، إلى جانب وجود تجربة مع المقاييس والتحليلات.

متوسط ​​الراتب: 88،813 دولارًا.

3- مطور الأجهزة المحمولة:

وصف الوظيفة: يعمل مطور الأجهزة المحمولة – وبشكل أكثر تحديداً، مطور (أندرويد) أو (آي أو إس) iOS – على إيجاد تطبيقات جديدة للأجهزة المحمولة.

المهارات المطلوبة: لغات البرمجة الحديثة، والحوسبة الخلفية، وتطوير التطبيقات عبر المنصات، والقدرة على تصميم واجهة المستخدم المحمولة.

متوسط ​​الراتب: 92،654 دولارًا.

2- مهندس رئيسي:

وصف الوظيفة: إدارة فريق المهندسين خلال مرحلة تطوير المنتج وتنفيذه.

المهارات المطلوبة: شهادة في العلوم الإدارية أو الهندسية، والمشاركة في برامج الهندسة التعاونية.

متوسط ​​الراتب: 103،237 دولارًا.

1- مطور رئيسي:

وصف الوظيفة: الإشراف على البرمجة، وتطوير الشبكة، وتطوير التطبيقات.

المهارات المطلوبة: إتقان CSS، و HTML/HTML5، و JavaScript، و JSON، ومحتوى وتطبيقات الويب المحسنة للجوال.

متوسط ​​الراتب: 109،957 دولارًا.