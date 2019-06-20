مقارنة شاملة بين Mac Pro و iMac Pro

في حين أن Mac Pro و iMac Pro الجديدان موجهان بشكل مباشر إلى المجموعة نفسها من الأشخاص، إلا أنهما مختلفان تمامًا، إذ لكل منهما إيجابياته وسلبياته واعتباراته التي يجب مراعاتها، ونحاول من خلال هذا الدليل توفير كل ما تحتاج إلى معرفته عن هذين الجهازين.

التصميم:

Mac Pro

أقرت آبل في مقابلة مع الصحفيين خلال عام 2017 بأن هناك الكثير من العملاء الذين يريدون نظامًا قابلًا للتعديل والتغيير والترقية، حسب الضرورة، ويمكنك رؤية ذلك من خلال حاسب Mac Pro، والذي يتميز بالعديد من الوحدات القابلة للإضافة بحسب الرغبة، مع التصميم الذي يتيح الوصول إلى أي جزء من الجهاز. ويُعد التصميم الخارجي لجهاز Mac Pro متميزًا إلى حد كبير، إذ هناك مقابض فولاذية، مع هيكل من الألومنيوم المثقب على شكل شبكة للتبريد، وصُمم هذا الشكل للحفاظ على برودة الحاسب دون إزعاج المستخدم بصوت مراوح التبريد القوية.

iMac Pro

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يختلف التصميم الخارجي لجهاز iMac Pro بشكل كامل، وذلك لأنه يتبع تصميم iMac الشهير – الكل في واحد – المستخدم على مر السنين، لكن بلون رمادي غامق، بدلًا من اللون الفضي المعتاد لجهاز iMac. ويعني هذا التصميم – الذي يدمج الشاشة العالية الدقة مع مكونات الحاسب في صندوق واحد – أن iMac Pro ليس جهازًا قابلًا للتعديل، إذ بمجرد اختيار المكونات والعتاد، فإن الأمر ينتهي، ولا عودة إلى الوراء، ولا توجد مكونات قابلة للترقية لاحقًا، حتى أن ذاكرة الوصول العشوائي ملحومة باللوحة الأم. ويجب عليك – عند بناء مثل هذا الحاسب المدمج بإحكام – التضحية بالتصميم القابل للتعديل، لكن قد يكون iMac Pro المفضل بالنسبة لك إذا كنت تحب المظهر الأنيق والجذاب لحاسب iMac، دون المساومة على الأداء.

المميزات:

Mac Pro

بالنظر إلى تركيز حاسب Mac Pro على قابلية التعديل، فإن آبل تريد أن يتمكن مستخدموها من الوصول إلى أي جزء من النظام بسرعة، إذ يتميز جهاز Mac Pro بمقبض علوي مثبت، يسحب الغطاء الخارجي للحاسب بالكامل عند رفعه، كاشفًا عن الأجزاء الداخلية للحاسب، وهي طريقة سريعة للوصول إلى الأجزاء التي تحتاج إليها. وبالرغم من أن العلبة الافتراضية لحاسب Mac Pro تأتي مع أقدام للتثبيت، إلا أن الأقدام قابلة للاستبدال بعجلات إذا احتجت إلى تحريك الحاسب ضمن المكتب. كما يوجد في الجزء العلوي من الحاسب منفذان من نوع Thunderbolt 3 يدعمان سرعات نقلٍ تصل إلى 40 جيجابت في الثانية، ومنفذان من النوع نفسه في الجزء الخلفي من الجهاز. ويمكنك الحصول على منفذين من نوع USB 3، ومنفذين من نوع إيثرنت بسرعة 10 جيجابت في الجهة الخلفية، بالإضافة إلى منفذ سماعة الرأس بحجم 3.5 ميليمتر.

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iMac Pro

قدمت آبل حاسب iMac Pro مع مجموعة مختلفة من المنافذ، حيث تحصل على أربعة منافذ من Thunderbolt 3 و USB 3، بالإضافة إلى فتحة بطاقة SDXC، ومنفذ سماعة رأسٍ بقياس 3.5 ميليمتر، مع منفذٍ واحد فقط من نوع إيثرنت بسرعة 10 جيجابت. ويأتي حاسب iMac Pro مع شاشة مدمجة 5K، بقياس 27 إنشًا، وبدقة تبلغ 5120×2880 بيكسلًا، وبقدرة سطوع تصل إلى 500 شمعة في المتر المربع، مما يجعلها مثالية لمهام، مثل تحرير الفيديو والصور، والتي تتطلب الكثير من المساحة على الشاشة، لكن كما هو الحال مع جميع أجهزة iMacs، فإنه ليس بالإمكان تدوير الشاشة أو ضبط ارتفاعها.

الأداء:

Mac Pro

عرضت آبل المواصفات التفصيلية لجهاز Mac Pro، إذ تأتي النسخة الأساسية من الجهاز مع معالج Intel Xeon W ثماني النوى بتردد 3.5 جيجاهيرتز، وذاكرة ECC بسعة 32 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية SSD بسعة 256 جيجابايت، وبطاقة رسوميات AMD Radeon Pro 580X. وهذه المواصفات قابلة للتعديل إلى حد كبير لتشمل معالج Intel Xeon W المتضمن 28 نواة، بتردد 2.5 جيجاهيرتز، وذاكرة ECC بسعة 1.5 تيرابايت، و 4 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع SSD.

كما يمكنك إضافة وحدتي رسوميات MPX Modules، تحتوي كل منهما على إعداد رسوميات AMD Radeon Pro Vega II Duo مع بطاقتي رسوميات، مما يعني أن بإمكانك الحصول على أربع بطاقات رسوميات في جهاز واحد. ويعتمد Mac Pro على نظام MPX Modules، مما يعني توفير فتحة x16 gen 3 PCIe للرسوميات، وفتحة x8 PCIe 3.0 من أجل Thunderbolt، بالإضافة إلى DisplayPort، إلى جانب ثلاث فتحات PCIe 3.0 كاملة الطول. وتمنحك آبل خيار إضافة بطاقة تسريع Afterburner ProRes و ProRes RAW، مما يعزز أداء تنسيقات ProRes و ProRes RAW ضمن التطبيقات، مثل Final Cut Pro X، والبرامج الأخرى الداعمة لمثل هذه التنسيقات.

iMac Pro

بالرغم من أن iMac Pro ليس جهازًا قابلًا للتعديل، لكنه يوفر الكثير من قوة الحوسبة، بحيث يمكنك ترقية معالج Intel Xeon W ثماني النوى بتردد 3.2 جيجاهيرتز، والحصول على معالج Intel Xeon W المتضمن 18 نواة، بتردد 2.3 جيجاهيرتز. كما يمكنك الحصول على 256 جيجابايت من ذاكرة ECC، ومساحة تخزين داخلية بسعة 4 تيرابايت من نوع SSD، وتتراوح خيارات الرسوميات من AMD Radeon Pro Vega 56 إلى AMD Radeon Pro Vega 64X، مما يمنحك ذاكرة فيديو ضخمة تبلغ 16 جيجابايت.

الخلاصة:

بالرغم من قدرة iMac Pro على تقديم أداء مذهل، إلا أن قابلية تخصيص جهاز Mac Pro تعني أنه الجهاز الأفضل إذا احتجت إلى قوة إضافية، لكن عند المقارنة بين النماذج الأساسية، فإن iMac Pro يأتي بسعر مقبول أكثر يبلغ 4999 دولارًا، مع شاشة 5K مدمجة، بينما يبدأ سعر جهاز Mac Pro من 5999 دولارًا، في حين يبدأ سعر الشاشة المرافقة للجهاز المسماة 6K Pro Display XDR من 4999 دولارًا.